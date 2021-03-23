|
Пресс-секретарь Зеленского зарабатывает вдвое больше шефа
23 марта 2021 | 13:36
распечатать комментарии [0] добавить в
Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель задекларировала 684 тыс. гривен дохода в 2020 году. Об этом свидетельствует ее электронная декларация, передают Українськi Новини.
Доход Мендель составил 684 048 гривен исключительно зарплаты в Офисе Президента.
Годовая зарплата Мендель оказалась в два раза выше, чем у Зеленского и в 1,5 раза – чем у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
Ее ежемесячный доход от работы пресс-секретарем Зеленского составлял в среднем 57 004 гривны.
В конце прошлого года Мендель купила машину стоимостью в годовую зарплату.
Остальные сведения об имуществе, активах и финансовых обязательствах в 2020 не отличаются от внесенных в ее декларацию за 2019 год.
Напомним, что в 2019 Мендель заработала 936 тыс. гривен, из которых зарплата в Офисе Президента составила 370,6 тыс. гривен, то есть в среднем 53 тыс. гривен в месяц.
Остальные средства она заработала до назначения спикером Зеленского – в офисе Всемирного банка в Украине и от работы журналистом, в том числе иностранных СМИ, в качестве фрилансера.
Перед назначением в Офис Мендель купила в кредит квартиру в Киеве.
Как сообщали Українськi Новини, ранее пресс-секретарь Зеленского рассказала, что по уровню зарплаты Мендель считает себя ниже среднего бизнеса.
также читайте
[22.03.2021]
[21.03.2021]
[18.03.2021]
|
по теме
Столичная прокуратура подозревает стоматолога в покушении на убийство и других преступлениях
23. 03. 2021 | 13:20
Столичная прокуратура подозревает врача-стоматолога в покушении на убийство и разбойных нападениях. Также по мнению правоохранителей, 33-летний мужчина причастен к мошенничеству на 400 тыс. гривен.
Депутаты предлагают карать дипломатов, быкующих за рулем
23. 03. 2021 | 13:17
Группа народных депутатов из фракции “Слуга народа” и других депутатских фракций Верховной Рады (ВР) инициировали законопроект, которым предлагается привлекать к административной ответственности иностранцев, пользующихся дипломатическим иммунитетом. По мнению авторов, дипломаты часто нарушают правила дорожного движения (ПДД), но их не привлекают к ответственности из-за иммунитета.
Шмыгаль рассказал о водородном будущем трубопровода “Дружба”
23. 03. 2021 | 13:10
В среднесрочной перспективе Украина планирует переориентировать трубопровод “Дружба” на транспортировку водорода в страны Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает Бизнес Цензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
Зеленский дал отмашку Бюро экономической безопасности
23. 03. 2021 | 08:40
Обнаружили пыточную на окраине Киева. Организаторы задержаны
22. 03. 2021 | 09:20
Полиция открыла уголовное производство из-за пыток в "реабилитационном центре" в Киевской области, в то время, как в феврале правоохранители сообщили о подозрении в пытках двум старшим участковым офицерам полиции из Черкасской области.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»