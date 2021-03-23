Пресс-секретарь Зеленского зарабатывает вдвое больше шефа

23 марта 2021 | 13:36

Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель задекларировала 684 тыс. гривен дохода в 2020 году. Об этом свидетельствует ее электронная декларация, передают Українськi Новини.

Доход Мендель составил 684 048 гривен исключительно зарплаты в Офисе Президента.

Годовая зарплата Мендель оказалась в два раза выше, чем у Зеленского и в 1,5 раза – чем у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Ее ежемесячный доход от работы пресс-секретарем Зеленского составлял в среднем 57 004 гривны.

В конце прошлого года Мендель купила машину стоимостью в годовую зарплату.

Остальные сведения об имуществе, активах и финансовых обязательствах в 2020 не отличаются от внесенных в ее декларацию за 2019 год.

Напомним, что в 2019 Мендель заработала 936 тыс. гривен, из которых зарплата в Офисе Президента составила 370,6 тыс. гривен, то есть в среднем 53 тыс. гривен в месяц.

Остальные средства она заработала до назначения спикером Зеленского – в офисе Всемирного банка в Украине и от работы журналистом, в том числе иностранных СМИ, в качестве фрилансера.

Перед назначением в Офис Мендель купила в кредит квартиру в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, ранее пресс-секретарь Зеленского рассказала, что по уровню зарплаты Мендель считает себя ниже среднего бизнеса.