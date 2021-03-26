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Родину-мать лишат герба СССР
26 марта 2021 | 09:00
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Институт национальной памяти проводил консультации касательно демонтажа герба со щита на пмонументе "Родине-матери" в Киеве. Помочь демонтировать герб с памятника были готовы меценаты.
Об этом KV стало известно из интервью директора института национальной памяти Антона Дробовича изданию chas.news.
Он добавил, что отправной точкой для демонтажа является решение Кабмина.
Дробович сообщил, что есть несколько вариантов оформления щита. "Может быть чистый щит, вообще без ничего. Это может быть какой-то знак по результатам конкурса. Это может быть чистый щит плюс лазерная проекция", - отметил директор института национальной памяти.
Как ранее сообщала KV, директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР со щита монумента “Родина-Мать” не только возможен, но и необходим в соответствии с законом о декоммунизации. Он также выразил надежду, что герб удастся демонтировать еще до окончания его каденции в качестве директора Украинского института национальной памяти.
На сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция, в которой киевляне предложили в рамках декоммунизации организовать подсветку монумента Родины-матери в цветах государственного флага. Летом 2016 года Минкультуры со ссылкой на письма от ООО “Украинский институт стальных конструкций им. в.м. Шимановского” и Института электросваривания им. Патона НАН Украины сообщало, что работы по демонтажу советского герба со статуи “Родина-мать” в Киеве могут привести к частичной потере памятника.
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