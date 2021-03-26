В двух районах Киева введен карантин из-за бешенства животных

26 марта 2021 | 09:04

В Дарницком и Святошинском районах Киева зафиксировано два случая бешенства животных. В Дарницком районе бешенство выявили у щенка, а в Святошинском – у лисы. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

Житель Дарницкого района Киева доставил в отдел по борьбе с бешенством животных труп щенка. При исследовании обнаружено свечение, характерное для бешенства животных.

Выяснилось, что житель Киева привез из Винницкой области двух щенков, которых осмотрели в ветеринарной больнице и назначили вакцинацию соответственно возрасту (вакцинацию против бешенства не проводили). После поездки и возвращения из с. Бондуры Гайсинского района Винницкой области один из щенков покусал владельца. После смерти щенка мужчине было назначено антирабическое лечение.

В результате введен карантин по бешенству на территории, ограниченной пересечением улиц Чавдар, Русовой, Гмыри и проспекта Бажана.

Кроме того, 15 марта в отдел по борьбе с бешенством животных доставили дикую лису, для прохождения карантина с подозрением на бешенство. В тот же день гражданка, проживающая по ул. Чалого, сообщила на “горячую линию”, что к ней во двор забежала дикая лиса, поведение которой было неадекватным.

Во время изоляции у лисы наблюдались клинические признаки заболевания – возбуждение и нервные явления. На следующий день лиса умерла, в результате исследования выявлено свечение, характерное для бешенства животных.

В результате введен карантин по бешенству на территории, ограниченной пересечением улиц Чалого, Герасименко и Брест-Литовского шоссе.

Прилегающие к определенным зонам карантина массивы Дарницкого и Святошинского районов определены угрожающими зонами по бешенству.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что бесплатного вакцинировать животное в Киеве можно в Отделе по борьбе с бешенством животных по адресу Волынская, 12, отдельный вход, ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 15:00.

Киеввласть