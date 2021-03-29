ТЕМА

Умер завотделением омской больницы, где лежал Навальный

29 марта 2021 | 08:46

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В Омске мрут врачи.


В Омске скончался известный врач Рустам Агишев. Он возглавлял отделение травматологии и ортопедии БСМП-1.


Прощание с доктором пройдет 30 марта 2021 года с 13 до 14 часов в ритуальном зале ГКБ-1 им. Кабанова.

В феврале 2021 года скончался еще один сотрудник медучреждения — замглавврача БСМП-1 Сергей Максимишин.

БСМП-1 стала широко известна в России после того, как туда попал политик Алексей Навальный после отравления.


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