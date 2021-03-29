Скоро "стучать" полиции можно будет за деньги

29 марта 2021 | 12:10

В Министерстве внутренних дел разрабатывают законопроект, который позволит законопослушным водителям зарабатывать на злостных нарушителях правил дорожного движения. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра Антон Геращенко, передает УНИАН.

Чиновник отметил, что существует программное обеспечение, которое позволяет использовать смартфон в качестве видеорегистратора. Водителю будет достаточно поставить телефон под лобовое стекло автомобиля и фиксировать ситуацию на дороге.

"Если водитель увидит, что кто-то проехал на "красный" или совершил ДТП и скрылся, или развернулся через сплошную полосу, то есть зафиксирует явные и злостные нарушения ПДД, тогда водитель сможет нажать на экран, и последние 30 секунд видео поступят в полицию. А полиция будет иметь право на основе этого видео составить админпротокол на нарушителя", — рассказал Геращенко.

По его словам, "есть идея", чтобы 10% от суммы штрафа нарушителю перечислялось водителю, который сообщил о нарушении. Замминистра добавил, что предварительно законопроект планируется представить в мае.