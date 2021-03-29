США готовы к сотрудничеству с высокопоставленными убийцами

29 марта 2021 | 12:03

Госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли он наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана, ответственного за смерть журналиста Джамаля Хашогги, "убийцей". Об этом пишет "Страна" со ссылкой на CNN.

Журналистка CNN Дана Баш спросила Блинкена: "Считаете ли вы Мохаммеда ибн Салмана убийцей?".

"Мы вводим так называемый запрет Хашогги, который гарантирует, что любой, кто от имени правительства пытается запугать, заставить замолчать или причинить вред кому-либо, выступающему против этого правительства, будь то диссидент, политический оппонент или журналист, мы собираемся сделать так, чтобы этот человек не ступил на территорию Соединенных Штатов. И это относится не только к Саудовской Аравии. Это касается всего мира", - заявил Блинкен.

В свою очередь журналистка снова задала вопрос: "Вы были прозрачны и очень ясно дали понять его роль, роль наследного принца Саудовской Аравии (в убийстве журналиста). Так он убийца?".

"Ежедневно по всему миру мы имеем дела с лидерами других стран, которые совершают действия, представляющиеся нам предосудительными и отвратительными, но с точки зрения настоящего отстаивания наших интересов и продвижения наших ценностей важно иметь с ними дела", - опять ушел от прямого ответа Блинкен.

"Наследный принц, вероятно, будет лидером Саудовской Аравии в далеком будущем. Мы сильно заинтересованы, например, в том, чтобы положить конец войне в Йемене, которая, вероятно, является худшим гуманитарным кризисом в мире. Это потребует значимого участия Саудовской Аравии", - добавил госсекретарь США.