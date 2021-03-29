ТЕМА

Полиция сбила дорогой машиной мотонарушителя

29 марта 2021 | 12:05

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В Киеве вечером 28 марта произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля патрульной полиции. По предварительной информации, полицейские гнались за нарушителем, но на этот раз погоня закончилась травмой водителя двухколесного транспорта.


Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Столкнулся мотоцикл белого цвета с Mitsubishi Outlander патрульной полиции.

В результате мотоциклист получил перелом руки. Его доставили в больницу.

Издание сообщает, что полиция гналась за нарушителем на мотоцикле. Чтобы остановить его, пришлось совершить маневр и подрезать мотоциклиста.



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