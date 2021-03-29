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Полиция сбила дорогой машиной мотонарушителя
29 марта 2021 | 12:05
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В Киеве вечером 28 марта произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля патрульной полиции. По предварительной информации, полицейские гнались за нарушителем, но на этот раз погоня закончилась травмой водителя двухколесного транспорта.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Столкнулся мотоцикл белого цвета с Mitsubishi Outlander патрульной полиции.
В результате мотоциклист получил перелом руки. Его доставили в больницу.
Издание сообщает, что полиция гналась за нарушителем на мотоцикле. Чтобы остановить его, пришлось совершить маневр и подрезать мотоциклиста.
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