Полиция сбила дорогой машиной мотонарушителя

29 марта 2021 | 12:05

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В Киеве вечером 28 марта произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля патрульной полиции. По предварительной информации, полицейские гнались за нарушителем, но на этот раз погоня закончилась травмой водителя двухколесного транспорта.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua . Столкнулся мотоцикл белого цвета с Mitsubishi Outlander патрульной полиции. В результате мотоциклист получил перелом руки. Его доставили в больницу. Издание сообщает, что полиция гналась за нарушителем на мотоцикле. Чтобы остановить его, пришлось совершить маневр и подрезать мотоциклиста.



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