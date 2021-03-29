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Китай скупает подсолнечное масло - для потребителей цены в Украине выросли на 45%
29 марта 2021 | 12:08
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В конце марта 2021 года цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке выросли на 45% до около 50 гривен/литр по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в основном из-за повышения цен до рекордных значений на эту продукцию на мировом рынке, куда Украина увеличила поставки на 21% в феврале.
Об этом Українським Новинам сообщила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.
"В конце марта 2021 года цена на подсолнечное масло превышает на 45% аналогичный показатель прошлого года. На данный момент потребители ее могут приобрести за около 50 гривен за 1 литр. Главной причиной такого подорожания является повышение цены на эту продукцию на мировом рынке, где существует растущий высокий спрос", - сказала она.
Литвин подчеркнула, что Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире уже не первый год, поэтому цена на подсолнечное масло на внутреннем рынке сильно зависит от цены на мировом.
За первые 2 месяца 2021 года Украина экспортировала 208,7 тыс. тонн подсолнечного масла, что в 2,2 раза превышает аналогичный период 2020 года.
При этом в феврале на мировом рынке была зафиксирована рекордно высокая цена за 4 последних года на украинское подсолнечное масло, что автоматически поднимает цену на данный продукт и для украинского потребителя.
По словам Литвин, особенно влияет на цену рынок Китая, который демонстрирует высокие темпы роста импорта подсолнечного масла.
Так, в 2020 года Украина экспортировала 1,25 млн тонн подсолнечного масла в Китай, что на 45% больше показателя предыдущего года.
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