Нацполиция готовится к очередным многомиллионным автозакупкам

© фото:

Есть в Мексике, вблизи городка La Isla de la Munecas известный среди туристов Остров кукол. На нем поселился странный человек Дон Джулиан Сантана. Он переехал из городка на ПМЖ, захватив с собой единственное - кукол, которых чудак собирал на помойках. Своих любимцев он развешал по всему острову: необычное и зловещее зрелище. Подробности смотрите здесь: http://bigpicture.ru/?p=47743