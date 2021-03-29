ТЕМА

Нацполиция готовится к очередным многомиллионным автозакупкам

29 марта 2021 | 12:11

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Национальная полиция объявила тендер на закупку 50 автомобилей специализированного назначения для перевозки 9 человек, взятых под стражу, общей ожидаемой стоимостью 92,5 млн гривен. Кроме того, Нацполиция хочет потратить 168,5 млн гривен на закупку 300 кроссоверов.


Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер был объявлен 23 марта.

Предметом закупки являются 50 спецавтомобилей с цельнометаллическим кузовом-фургоном и 15 сиденьями.

Спецавтомобиль должен обеспечить возможность перевозки одновременно 9 лиц, взятых под стражу, а также конвойного наряда в составе 6 работников (включая водителя).

В машинах должны быть система кондиционирования, светодиодная панель-балка красно-синего цвета, аналогово-цифровая радиостанция.

Экологический класс - не ниже уровня "Евро-5".

Модели транспортных средств не указаны, год выпуска - не ранее 2021.



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