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США отрезают РФ доступ ко всей высокотехнологичной продукции

29 марта 2021 | 12:20

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В России всерьез обеспокоены масштабом последствий, которыми обернутся для Москвы новые санкции Соединенных Штатов. Вашингтон в рамках нового раунда санкций в одностороннем порядке сможет разрывать все контракты на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, отрезав таким образом Москву от технологии в авиации, космосе и производстве оружия.


Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на заявление российского вице-премьера Юрия Борисова. Российский чиновник признал, что Вашингтон готовится применять новый механизм введения санкций в одностороннем порядке без какого-либо предупреждения Москвы. "Те контракты, которые они захотят, те и разорвут. Там же ведь написано про высокотехнологичную продукцию — под нее можно подвести все, что угодно. В одностороннем порядке с этим механизмом можно обеспечивать реализацию своих собственных интересов одним росчерком пера. Я думаю, и предупреждать не будут. Они будут в одностороннем порядке это делать и все", — заявил Борисов.



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