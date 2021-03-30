ТЕМА

Венецию закрывают для лайнеров

30 марта 2021 | 11:37

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Министерства инфраструктуры, культуры, туризма и окружающей среды Италии установили временный запрет для круизных лайнеров заходить в отдельные районы Венеции.


Как сообщает La Stampa, об этом представители Совета министров Италии объявили в ходе онлайн-совещания на прошлой неделе. По мнению членов правительства, суда ослабляют фундамент исторических зданий города.


В издании отмечают, что ограничения будут касаться исторического центра Венеции, включая площадь Святого Марка, мимо которой проплывают лайнеры, и канал Джудекка.

Помимо этого, итальянские министры планируют также решить проблему загруженности большими судами водных каналов города.



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