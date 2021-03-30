№Интерсити" сошел с рельсов

30 марта 2021 | 11:39

Поезд №732 "Интерсити" сообщением Киев — Запорожье 29 марта сошел с рельсов в районе станции Славгород на границе Днепропетровской и Запорожской областей, не доехав, таким образом, около 50 км до конечной станции. Об этом сообщает "Укрзализныця".

По оперативной информации, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В результате его схода с рельсов никто не пострадал.

"Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины инцидента. Решается вопрос о доставке пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.

Напомним, в феврале в Днепре сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. В конце октября 2020 года произошло еще одно крупное ЧП в регионе: сход с рельсов товарного поезда в Кривом Роге. Тогдашний руководитель УЗ Владимир Жмак заявлял, что произошло это из-за действий неизвестных злоумышленников.

Перед Новым годом сошел с рельсов экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь". Сообщалось, что тогда тоже не было пострадавших.