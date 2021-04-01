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Зеки из колонии кинули продавцов на миллион и "грели" российских "коллег"

01 апреля 2021 | 09:11

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Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему двух уголовников, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. Они воровали миллионы через почтового оператора и финансировали российский криминалитет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


"Киберспециалисты СБУ разоблачили организованную группировку, которая похищала деньги граждан через несанкционированное вмешательство в электронную систему частного почтового оператора. Часть средств перечислялась представителям российского криминалитета", - говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна была происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки.

Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и выспрашивали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. После получения кодов дельцы "подвязывали" к электронным кабинетам номера собственных банковских карт и присваивали часть денег, которые поступали от продаж.

По предварительным данным, таким образом злоумышленники обманули несколько сотен коммерсантов на общую сумму более 1 млн гривен. Также известно, что уголовники привлекли к противоправной деятельности бывших осужденных и их родственников.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам группировки о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.



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