ТЕМА

Конец эры военкоматов: в Украине появится электронный военный билет

01 апреля 2021 | 08:26

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Украине стартуют проекты по цифровизации процессов воинского учета. В рамках этого будет введен электронный военный билет.


Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

Е-билет предусмотрен в рамках принятого парламентом закона.

"Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни, что соответствует требованиям "Стратегии военной безопасности Украины", - отметил глава МОУ.

По его словам, создан Единый государственный реестр военнообязанных.

"Начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт, е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для введения изменений в другие составляющие сектора безопасности и обороны", - подчеркнул министр.

Таран отметил, что законом создан институт резервистов-контрактников, которые добровольно будут подписывать контракт. На них распространится весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для мобилизованных лиц.

Напомним, вчера Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №3553 о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки. Он позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Юлия Комиссарова
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100