|
Аваков указал в декларации, что уже 4 года проживает в гостиничном номере возле Рады
05 апреля 2021 | 11:06
распечатать комментарии [0] добавить в
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков с декабря 2016 года арендует гостиничный номер площадью 77,6 кв. метров в государственном предприятии "Готельний комплекс "Київ". Других жилых помещений, принадлежащих на правах собственности либо аренды, у министра и членов его семьи в Киеве и Киевской области нет.
акие данные содержатся в декларации о доходах Авакова за 2020 год, обнародованной на веб-сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
При условии посуточной оплаты номера люкс в "Киеве" он обошелся бы Авакову порядка 3 900 гривен в сутки, или более 1,4 млн гривен в год, что вдвое превышает годовую заработную плату министра за 2020 год. Правда, договор долгосрочной аренды может предусматривать значительно меньшую стоимость.
Какие-либо другие жилые объекты, которыми владеют либо арендуют в Киеве и Киевской области, Арсен Аваков и члены его семьи не задекларировали.
Согласно декларации о доходах, у Авакова есть 2 квартиры в Харькове (658 и 70 кв. метров), а также квартира и 24 "сотки" земли в Харьковской области.
Ранее СМИ неоднократно публиковали фотографии пикетирования активистами "дома Авакова" в Киеве. Здание по улице Вышгородской на северной окраине Киева даже закидывали через забор рюкзаками.
также читайте
[05.04.2021]
[05.04.2021]
|
по теме
Чауса перевозили в багажнике авто, принадлежащего посольству Украины
06. 04. 2021 | 12:54
В СМИ появилась информация о том, что украинского судью Николая Чауса якобы перевозили в Украину в багажнике автомобиля Toyota RAV 4, принадлежащего посольству Украины в Молдове.
В поезде Киев — Константиновка двое военных устроили стрельбу из табельного оружия
06. 04. 2021 | 11:27
Из-за инцидента поезд задерживается в пути примерно на шесть часов.
Нардеп Задорожный вляпался в ДТП под Киевом
05. 04. 2021 | 11:21
Народный депутат Украины Николай Задорожный совершил ДТП на Киевщине. Авария произошла 4 апреля, в 12:40 на автодороге вблизи города Обухов. Как пишет со ссылкой на источники «Слово и дело», депутат не справился с управлением автомобиля "Мицубиси" и совершил столкновение с автомобилем "Форд", который ехал впереди в попутном направлении.
Российская вакцина Sputnik V оказалась фуфлом
05. 04. 2021 | 11:20
Воры обчистили квартиру судьи после того, как в открытом доступе появилась ее декларация
05. 04. 2021 | 11:16
Декларации чиновников должны находиться в открытом доступе. Как утверждает одна из столичных судей, именно это привело к тому, что ее квартиру ограбили неизвестные. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»