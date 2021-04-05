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Аваков указал в декларации, что уже 4 года проживает в гостиничном номере возле Рады

05 апреля 2021 | 11:06

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков с декабря 2016 года арендует гостиничный номер площадью 77,6 кв. метров в государственном предприятии "Готельний комплекс "Київ". Других жилых помещений, принадлежащих на правах собственности либо аренды, у министра и членов его семьи в Киеве и Киевской области нет.


акие данные содержатся в декларации о доходах Авакова за 2020 год, обнародованной на веб-сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

При условии посуточной оплаты номера люкс в "Киеве" он обошелся бы Авакову порядка 3 900 гривен в сутки, или более 1,4 млн гривен в год, что вдвое превышает годовую заработную плату министра за 2020 год. Правда, договор долгосрочной аренды может предусматривать значительно меньшую стоимость.

Какие-либо другие жилые объекты, которыми владеют либо арендуют в Киеве и Киевской области, Арсен Аваков и члены его семьи не задекларировали.

Согласно декларации о доходах, у Авакова есть 2 квартиры в Харькове (658 и 70 кв. метров), а также квартира и 24 "сотки" земли в Харьковской области.

Ранее СМИ неоднократно публиковали фотографии пикетирования активистами "дома Авакова" в Киеве. Здание по улице Вышгородской на северной окраине Киева даже закидывали через забор рюкзаками.



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