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Банковские счета должникам будут блокировать мгновенно
05 апреля 2021 | 11:09
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Арест банковских счетов должников будет происходить практически мгновенно – меньше, чем за час. Государственные и частные исполнители будут автоматически взаимодействовать и при необходимости списывать средства со счетов должников. Об этом идет речь в материале "Обозревателя".
Практика быстрого блокирования счетов стала возможна после выхода приказа Минюста от 23.03.2021 № 1061/5, которым обновлен Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках. Теперь арест средств должников будет происходить в автоматическом порядке: система обнаруживает счет должника, устанавливает сумму на нем и списывает деньги. Все это за несколько минут.
Согласно новому порядку, арест денег на банковских счетах будет проходить по такому алгоритму:
По данным Минюста, сейчас к системе автоматизированного ареста подключено 7 банков. Еще 44 банка подключены к системе в тестовой среде, и 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек относительно подключения к тестовой среде. Таким образом, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 банка из всех 72 действующих банков в Украине (по состоянию на 01.03.2021).
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