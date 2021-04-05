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Банковские счета должникам будут блокировать мгновенно

05 апреля 2021 | 11:09

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Арест банковских счетов должников будет происходить практически мгновенно – меньше, чем за час. Государственные и частные исполнители будут автоматически взаимодействовать и при необходимости списывать средства со счетов должников. Об этом идет речь в материале "Обозревателя".


Практика быстрого блокирования счетов стала возможна после выхода приказа Минюста от 23.03.2021 № 1061/5, которым обновлен Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках. Теперь арест средств должников будет происходить в автоматическом порядке: система обнаруживает счет должника, устанавливает сумму на нем и списывает деньги. Все это за несколько минут.

Согласно новому порядку, арест денег на банковских счетах будет проходить по такому алгоритму:

  1. Государственный или частный исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника.
  2. Информационные системы банков (ИСБ) с помощью прикладного программного интерфейса один раз в час в течение рабочего времени выполняют запрос относительно наличия вышеуказанных требований.
  3. При получении требования ИСБ немедленно формирует сообщение о принятии требования к исполнению банком и отправляет его АСИП, а также информирует ответственное лицо банка о необходимости выполнения соответствующих процедур согласно внутренним правилам банка. В случае отказа в предоставлении информации относительно наличия и состояния счетов должника в ИСБ формируется сообщение с обоснованием причины такого отказа, которое отправляется к АСИП.
  4. Исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств.
  5. Банки выполняют постановления об аресте средств путем их принудительного списания со счетов должника (по мере поступления) и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, из которых средства попадают взыскателям.

По данным Минюста, сейчас к системе автоматизированного ареста подключено 7 банков. Еще 44 банка подключены к системе в тестовой среде, и 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек относительно подключения к тестовой среде. Таким образом, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 банка из всех 72 действующих банков в Украине (по состоянию на 01.03.2021).



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