ТЕМА

Воры обчистили квартиру судьи после того, как в открытом доступе появилась ее декларация

05 апреля 2021 | 11:16

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Декларации чиновников должны находиться в открытом доступе. Как утверждает одна из столичных судей, именно это привело к тому, что ее квартиру ограбили неизвестные. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".


Жертвой воров стала судья Соломенского районного суда Виктория Жовноватюк и ее родные. Ночью ограбили квартиру, где жили ее мама и бабушка. Сама судья живет в другом месте, но зарегистрирована именно в той квартире, которую ограбили.

Кражу совершили с 2 до 6 часов ночи. В момент кражи там находилась бабушка, которая спала и не слышала взлома.

Судья связывает ограбление с подачей ею декларации. Воры увидели адрес и сумму, указанную в документах.

По данным СМИ, из квартиры вынесли драгоценности и деньги матери судьи.

Как сообщали Українські Новини, председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк задекларировала 51,8 тыс. гривен среднемесячной зарплаты, дом, 2 земельных участка и автомобиль за 2020 год.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Photo by Jill Greenberg
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100