Воры обчистили квартиру судьи после того, как в открытом доступе появилась ее декларация

05 апреля 2021 | 11:16

Декларации чиновников должны находиться в открытом доступе. Как утверждает одна из столичных судей, именно это привело к тому, что ее квартиру ограбили неизвестные. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Жертвой воров стала судья Соломенского районного суда Виктория Жовноватюк и ее родные. Ночью ограбили квартиру, где жили ее мама и бабушка. Сама судья живет в другом месте, но зарегистрирована именно в той квартире, которую ограбили.

Кражу совершили с 2 до 6 часов ночи. В момент кражи там находилась бабушка, которая спала и не слышала взлома.

Судья связывает ограбление с подачей ею декларации. Воры увидели адрес и сумму, указанную в документах.

По данным СМИ, из квартиры вынесли драгоценности и деньги матери судьи.

Как сообщали Українські Новини, председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк задекларировала 51,8 тыс. гривен среднемесячной зарплаты, дом, 2 земельных участка и автомобиль за 2020 год.