ТЕМА

МВФ спрогнозировал курс гривны на ближайшие 5 лет. Сколько будет стоить доллар

07 апреля 2021 | 08:48

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Международный валютный фонд (МВФ), который не спешит выделять новый транш для Украины и призывает сосредоточиться на реформах, обнародовал прогноз для украинской гривны на ближайшие 5 лет.


Соответствующий материал размещен в обзоре МВФ World Economic Outlook ("Перспективы мировой экономики").

Согласно расчетам специалистов и аналитиков МВФ с 2021 по 2026 года украинцам следует ожидать следующий курс национальной валюты к доллару США:

  • 2021 год — 27,98 UAH/USD;
  • 2022 год — 27,61 UAH/USD;
  • 2023 год — 27,59 UAH/USD;
  • 2024 год — 27,75 UAH/USD;
  • 2025 год — 27,75 UAH/USD;
  • 2026 год — 27,75 UAH/USD.

Отмечается, что данный прогноз был несколько улучшен по сравнению с тем, что обнародовал МВФ в октябре 2020 года.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Киностудия им. Довженко. Памятник Кобзарю. Автор росписи не известен.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100