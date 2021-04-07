МВФ спрогнозировал курс гривны на ближайшие 5 лет. Сколько будет стоить доллар

07 апреля 2021 | 08:48

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Международный валютный фонд (МВФ), который не спешит выделять новый транш для Украины и призывает сосредоточиться на реформах, обнародовал прогноз для украинской гривны на ближайшие 5 лет.

Соответствующий материал размещен в обзоре МВФ World Economic Outlook ("Перспективы мировой экономики"). Согласно расчетам специалистов и аналитиков МВФ с 2021 по 2026 года украинцам следует ожидать следующий курс национальной валюты к доллару США: 2021 год — 27,98 UAH/USD;

2022 год — 27,61 UAH/USD;

2023 год — 27,59 UAH/USD;

2024 год — 27,75 UAH/USD;

2025 год — 27,75 UAH/USD;

2026 год — 27,75 UAH/USD. Отмечается, что данный прогноз был несколько улучшен по сравнению с тем, что обнародовал МВФ в октябре 2020 года.



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