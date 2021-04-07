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Семенченко оставили под арестом до 24 мая
07 апреля 2021 | 17:10
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Сам экс-нардеп анонсировал публикацию данных, якобы свидетельствующих об одобрении самой СБУ создания им ЧВК.
Киевский апелляционный суд на заседании 7 апреля отказал в удовлетворении ходатайства защиты бывшего депутата Верховной Рады от "Самопомощи" Семена Семенченко, оставив для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.
При этом в ходе заседания суд удовлетворил ходатайство адвокатов, разрешив выпустить Семенченко из стеклянного бокса и сесть рядом со своими защитниками.
Адвокаты требовали отменить арест подзащитного, заявляя об отсутствии риска его сокрытия от следствия и влияния на свидетелей, о чем свидетельствует то, что Семенченко самостоятельно прибыл 26 марта в Печерский райсуд Киева на заседание по избрании ему меры пресечения.
Также аргументом было то, что у Семенченко есть три несовершеннолетних сына, которых он не может финансово обеспечивать, находясь в СИЗО. Взять на поруки экс-нардепа были согласны около десяти человек, включая депутата нескольких созывов ВР Степан Хмару.
В свою очередь, сам фигурант не признает себя виновным. При этом он пообещал, что если суд оставит его под стражей, то через две недели будут опубликованы данные по военному формированию, в создании которого его подозревают. Экс-нардеп заявил, что "люди, которые могут мыслить, понимают, что без одобрения СБУ такое формирование создать невозможно".
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