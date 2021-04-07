Некоторые судьи Антикоррупционного суда получили более четверти миллиона гривен зарплаты за март

07 апреля 2021 | 18:50

распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в

Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили от 86,4 тыс. до 285,6 тыс. гривен зарплаты за март, в то время как глава суда заработала 174,5 тыс. Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

Зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за март составила 120 875 гривен. Судья Инна Билоус за март получила 137 540 гривен зарплаты, Андрей Бицюк - 158 704 гривны, Сергей Боднар - 142 841 гривну, Владимир Воронько - 285 581 гривну, Татьяна Гавриленко - 123 221 гривну, Маркиян Галабала - 248 591 гривну, Николай Глотов - 129 150 гривен, Виталий Дубас - 126 977 гривен, Лариса Задорожная - 158 692 гривны, Инна Калугина - 148 129 гривен, Олег Колиуш - 111 575 гривен, Алексей Кравчук - 148 113 гривен, Виталий Крикливый - 108 955 гривен, Виктор Маслов - 243 307 гривен, Вера Михайленко - 126 427 гривен, Дмитрий Михайленко - 148 129 гривен, Наталья Мовчан - 253 867 гривен, Сергей Мойсак - 153 401 гривну, Андрей Никифоров - 145 664 гривен, Виктор Ногачевский - 126 977 гривны, Оксана Олейник - 253 870 гривен, Олег Павлишин - 285 600 гривен, Игорь Панаид - 148 119 гривен, Виктор Панкулич - 126 977 гривен, Ольга Саландяк - 148 116 гривен, Александр Семенников - 137 553 гривны, Екатерина Сикора - 148 358 гривен, Игорь Строгий - 243 297 гривен, Олег Ткаченко - 145 933 гривны, Леся Федорак - 252 200 гривен, Олег Федоров - 126 977 гривен, Тимур Хамзин - 153 401 гривну, Валерия Черная - 150 754 гривны, Екатерина Широкая - 86 387 гривен, Ярослав Шкодин - 142 841 гривну. Как сообщали Українськi Новини, зарплата главы Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич в марте составила 174 568,28 гривен, ее заместителя Евгения Крука - 132 252,91 гривну, главы Апелляционной палаты Даниилы Чорненькой - 175 081,53 гривен. Тем временем средняя пенсия в Украине – 3,5 тыс. грн. А у бывших судей – почти 68 тыс. грн. Это пожизненное удержание, которое получают всего 3 538 человек.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :