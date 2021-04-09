США усиливает давление на "Северный поток-2": при Трампе такого не было...

09 апреля 2021 | 10:19

Администрация президента США Джо Байдена захотела назначить спецпредставителя по уничтожению газопровода «Северного потока-2».

Сообщается, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. Должность — пока неофициально — предложили экс-спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.



1 апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщила, что газопровод готов на 95 процентов. В российском МИД выразили уверенность, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года.