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Как будут повышать пенсии в 2021 году
12 апреля 2021 | 12:22
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В то время, как на выплату апрельских пенсий направили уже более 12 млрд гривен, часть украинцев уже в 2021 году смогут получить прибавку к пенсии более чем в тысячу гривен благодаря перерасчету, который проведут еще в три этапа. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на бюджет на 2021 год.
Так, в июле максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре – до 19 340 грн. Параллельно будет расти и минимальная выплата, однако ее размер ровно в 10 раз меньше. В результате ее размер увеличится на 1650 грн.
Однако это коснется только максимальной пенсии. Чтобы получить высокую выплату, нужно:
Всего ожидается три этапа повышения:
Повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.
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