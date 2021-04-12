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Как будут повышать пенсии в 2021 году

12 апреля 2021 | 12:22

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В то время, как на выплату апрельских пенсий направили уже более 12 млрд гривен, часть украинцев уже в 2021 году смогут получить прибавку к пенсии более чем в тысячу гривен благодаря перерасчету, который проведут еще в три этапа. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на бюджет на 2021 год.


Так, в июле максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре – до 19 340 грн. Параллельно будет расти и минимальная выплата, однако ее размер ровно в 10 раз меньше. В результате ее размер увеличится на 1650 грн.

Однако это коснется только максимальной пенсии. Чтобы получить высокую выплату, нужно:

  • работать официально не менее 35 лет. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);
  • получать белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.

Всего ожидается три этапа повышения:

  • С 1 июля будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки лицам с инвалидностью вследствие войны, надбавки участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышен минимальную пенсию.
  • С октября установим ежемесячные доплаты к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.
  • С декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям граждан.

Повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.



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