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Полиция передумала и уже не против легализации медицинского канабиса

12 апреля 2021 | 15:41

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Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины принимали участие в разработке проекта постановления Кабмина о разрешении использовать в медицинских целях некоторые препараты на основе каннабиса. Правоохранители объяснили, каким образом обеспечена минимизация рисков использования этих веществ наркопреступниками. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.


Отмечается, что во время разработки проекта постановления с целью возможности получения пациентами доступа к лекарственным средствам с содержанием производных веществ каннабиса была предусмотрена возможность использования веществ "Набилон" и "Набиксимолс" как в составе импортных лекарственных средств, так и для использования их в производстве соответствующих отечественных медицинских препаратов.

Вместе с тем также предусмотрены предохранители минимизации рисков использования этих веществ наркопреступниками в незаконном обороте наркотиков.

"Согласно постановлению Кабмина, оборот психотропных веществ "Дронабинол", "Набилон" (синтетический канабиноид, имитирующий действие особенно опасного вещества тетрагидроканнабинола (ТГК) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и канабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления лекарственных средств", - отметили в полиции.

Напомним, Кабмин разрешил некоторые препараты на основе каннабиса. Изолированный канабидиол изъяли из-под госконтроля, как вещество, содержащее наркотические средства или психотропные вещества.



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