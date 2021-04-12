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До конца года Украина должна запустить свой спутник
12 апреля 2021 | 15:43
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На данный момент украинский спутник "Сич" составлен и проходит испытания. Украина планирует запустить его на орбиту Земли с пусковой площадки SpaceX в декабре 2021 года. Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью "Укринформу".
По его словам, украинский спутник переименовали с "Сич-2-1" в "Сич-2-30", поскольку в этом году Украина отмечает тридцатилетие со дня Независимости Украины.
"Поскольку мы планируем запустить его в этом году, решили переименовать", - заявил Тафтай.
Отметим, что компания Илона Маска согласилась вывести украинский спутник на орбиту за 1 млн долларов.
Спутник предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли и мониторинга земной магнитосферы. Срок его активного использования 5 лет, как и в "Сич-2".
Изначально запуск "Сич 2-30" планировался на 2015 год. Запустить аппарат хотели с бразильского космодрома "Алкантара" с помощью ракеты-носителя "Циклон-4". Однако этот космодром до сих пор не достроили, а запуск спутника после этого несколько раз переносили.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет до 2024 года создать украинскую ракету-носитель и запустить ее в космос. Он хочет, чтобы ракету завершили до конца его каденции.
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