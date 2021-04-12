До конца года Украина должна запустить свой спутник

По его словам, украинский спутник переименовали с "Сич-2-1" в "Сич-2-30", поскольку в этом году Украина отмечает тридцатилетие со дня Независимости Украины.

"Поскольку мы планируем запустить его в этом году, решили переименовать", - заявил Тафтай.

Отметим, что компания Илона Маска согласилась вывести украинский спутник на орбиту за 1 млн долларов.

Спутник предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли и мониторинга земной магнитосферы. Срок его активного использования 5 лет, как и в "Сич-2".

Изначально запуск "Сич 2-30" планировался на 2015 год. Запустить аппарат хотели с бразильского космодрома "Алкантара" с помощью ракеты-носителя "Циклон-4". Однако этот космодром до сих пор не достроили, а запуск спутника после этого несколько раз переносили.