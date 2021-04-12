TRAVEL Беспорядки в Миннеаполисе: в пригороде столкновения с полицией, введена Нацгвардия

Протесты начались после того, как полицейский застрелил парня. Речь идет о 20-летнем Данте Райте. Правоохранители остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Как было установлено, ранее был выдан ордер на арест молодого человека.

Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину. Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Он погиб.

Спустя несколько часов к месту происшествия пришли сотни человек. Начались столкновения с полицейскими, несколько патрульных машин были повреждены. Затем толпа численностью до 200 человек двинулась в сторону полицейского управления пригорода.

Протестующие бросали камни в здание полицейского управления, поступали сообщения о выстрелах. В пригород ввели Национальную гвардию.