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TRAVEL Беспорядки в Миннеаполисе: в пригороде столкновения с полицией, введена Нацгвардия

12 апреля 2021 | 15:59

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Национальную гвардию Миннесоты ввели в пригород Миннеаполиса - Бруклин-Центр, где происходят беспорядки после гибели афроамериканца Данте Райте. Там уже произошли столкновения между полицией и протестующими. Об этом сообщает CNN.


Протесты начались после того, как полицейский застрелил парня. Речь идет о 20-летнем Данте Райте. Правоохранители остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Как было установлено, ранее был выдан ордер на арест молодого человека.

Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину. Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Он погиб.

Спустя несколько часов к месту происшествия пришли сотни человек. Начались столкновения с полицейскими, несколько патрульных машин были повреждены. Затем толпа численностью до 200 человек двинулась в сторону полицейского управления пригорода.

Протестующие бросали камни в здание полицейского управления, поступали сообщения о выстрелах. В пригород ввели Национальную гвардию.



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