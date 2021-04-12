|
TRAVEL Беспорядки в Миннеаполисе: в пригороде столкновения с полицией, введена Нацгвардия
12 апреля 2021 | 15:59
распечатать комментарии [0] добавить в
Национальную гвардию Миннесоты ввели в пригород Миннеаполиса - Бруклин-Центр, где происходят беспорядки после гибели афроамериканца Данте Райте. Там уже произошли столкновения между полицией и протестующими. Об этом сообщает CNN.
Протесты начались после того, как полицейский застрелил парня. Речь идет о 20-летнем Данте Райте. Правоохранители остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Как было установлено, ранее был выдан ордер на арест молодого человека.
Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину. Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Он погиб.
Спустя несколько часов к месту происшествия пришли сотни человек. Начались столкновения с полицейскими, несколько патрульных машин были повреждены. Затем толпа численностью до 200 человек двинулась в сторону полицейского управления пригорода.
Протестующие бросали камни в здание полицейского управления, поступали сообщения о выстрелах. В пригород ввели Национальную гвардию.
также читайте
[07.04.2021]
[07.04.2021]
[07.04.2021]
|
по теме
У Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии проти Украины
12. 04. 2021 | 16:01
США предупредили Россию о "цене и последствиях" новой агрессии против Украины. В Кремле считают, что повторение таких заявлений обесценивает эти высказывания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
До конца года Украина должна запустить свой спутник
12. 04. 2021 | 15:43
На данный момент украинский спутник "Сич" составлен и проходит испытания. Украина планирует запустить его на орбиту Земли с пусковой площадки SpaceX в декабре 2021 года. Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью "Укринформу".
Полиция передумала и уже не против легализации медицинского канабиса
12. 04. 2021 | 15:41
Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины принимали участие в разработке проекта постановления Кабмина о разрешении использовать в медицинских целях некоторые препараты на основе каннабиса. Правоохранители объяснили, каким образом обеспечена минимизация рисков использования этих веществ наркопреступниками. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как будут повышать пенсии в 2021 году
12. 04. 2021 | 12:22
В то время, как на выплату апрельских пенсий направили уже более 12 млрд гривен, часть украинцев уже в 2021 году смогут получить прибавку к пенсии более чем в тысячу гривен благодаря перерасчету, который проведут еще в три этапа. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на бюджет на 2021 год.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»