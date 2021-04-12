У Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии проти Украины

"Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угроз, заставят заплатить цену. Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", - сказал он.

Представитель Кремля заявляет, что Россия якобы ни для кого никогда не представляла и не представляет угрозы, а также якобы никогда не занималась агрессивными действиями.

В украинской разведке заявили, что сегодняшнее увеличение военного присутствия у границ Украины похоже на то, что было в 2014-2015 годах. Тогда началась непосредственная агрессия Российской Федерации против Украины.