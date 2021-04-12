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У Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии проти Украины
12 апреля 2021 | 16:01
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США предупредили Россию о "цене и последствиях" новой агрессии против Украины. В Кремле считают, что повторение таких заявлений обесценивает эти высказывания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, происходит девальвация подобных фраз.
"Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угроз, заставят заплатить цену. Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", - сказал он.
Представитель Кремля заявляет, что Россия якобы ни для кого никогда не представляла и не представляет угрозы, а также якобы никогда не занималась агрессивными действиями.
В украинской разведке заявили, что сегодняшнее увеличение военного присутствия у границ Украины похоже на то, что было в 2014-2015 годах. Тогда началась непосредственная агрессия Российской Федерации против Украины.
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12.04.2021 16:43 алексеи в 2014 году россия аннексировала крым и начала воину в донбассе.и этим сказано все.
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