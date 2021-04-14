У директора ВДНХ обыски

14 апреля 2021 | 10:29

Во вторник, 13 апреля, в офисе и павильонах киевского ВДНХ и дома у его руководства Национальная полиция и СБУ проводят обыски. Они связаны с подозрением генерального директора экспоцентра Евгения Мушкина в злоупотреблении служебным положением и передаче в аренду государственного имущества за взятку. Об этом сообщается в Фейсбуке ВДНХ.

В выставочном комплексе считают действия правоохранителей наносящими вред репутации ВДНХ и нарушающими права его руководства.



На ВДНХ заверили, что всегда открыты для своих посетителей и ведут прозрачную отчетность о расходах всех средств на официальном сайте проекта. Кроме того, там сообщили, что в минувшую пятницу экспоцентр закрыл все налоговые обязательства перед государством, которые накапливались в течение 12 лет, заплатив около 40 млн грн в государственную казну. И сейчас налоговый долг ВДНХ равен 0 грн.



"Это произошло во многом благодаря удачному менеджменту и потому, что в последние годы ключевые показатели деятельности ВДНХ улучшились. Большая территория, которую растерзали бульдозеры частных лиц, застройщиков, годами соблазняет желание наживы у толстосумов и тех чиновников, которые привыкли жить по принципу разделяй и властвуй. Впрочем, мы верим, что сможем защитить экспоцентр и продолжить развитие места, которое сейчас является одним из немногих примеров успешного возрождения и трансформации государственного учреждения Украины", - говорится в записи.