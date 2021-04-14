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Похищение Чауса: молдоване просят снять неприкосновенность с военного атташе.
14 апреля 2021 | 10:32
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По данным ТЕМЫ, этот срок мандата атташе истекал через несколько недель после похищения.
Молдавский МИД направил посольству Украины в Кишиневе ноту в связи с делом о похищении украинского экс-судьи Николая Чауса. Молдавская сторона, в частности, попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе дипмиссии и разрешить обыскать его автомобиль.
Это следует из докладной записки в Киев посла Украины Марко Шевченко. В документе посол также сообщает, что президент Молдовы Майя Санду несет имиджевые потери из-за сложившейся ситуации, и что она дважды пыталась связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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