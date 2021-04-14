Похищение Чауса: молдоване просят снять неприкосновенность с военного атташе.

14 апреля 2021 | 10:32

По данным ТЕМЫ, этот срок мандата атташе истекал через несколько недель после похищения.

Молдавский МИД направил посольству Украины в Кишиневе ноту в связи с делом о похищении украинского экс-судьи Николая Чауса. Молдавская сторона, в частности, попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе дипмиссии и разрешить обыскать его автомобиль.

Это следует из докладной записки в Киев посла Украины Марко Шевченко. В документе посол также сообщает, что президент Молдовы Майя Санду несет имиджевые потери из-за сложившейся ситуации, и что она дважды пыталась связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Докладную записку посла Украины в Молдове Марко Шевченко, направленную в МИД Украины, передал изданию NewsMaker лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый. Политик отказался назвать источник, передавший ему документ, но отметил, что это надежный источник.



В докладной записке посла говорится, что 9 апреля он встретился в здании МИДЕИ с госсекретарем министерства иностранных дел Молдовы Думитру Соколаном, который передал ему ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка для «уголовного преследования и привлечения к ответственности».



В ноте также запрашивается разрешение на проведение обыска и поиска улик в автомобиле посольства, закрепленном за Сметанюком.



Посол также сообщает в докладной записке, что молдавский госсекретарь уведомил его о том, что президент Молдовы Майя Санду несколько раз пыталась связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но «это не удалось не по вине молдавской стороны».



Также, по словам посла, телефонный разговор и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелия Чокоя с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой дал молдавской стороне основания полагать, что «похищение гражданина Украины Чауса было совершено злоумышленниками, а не представителями государственных органов Украины».



В записке также указано, что молдавская сторона не намерена уведомлять СМИ о ноте с просьбой снять дипломатический иммунитет со Сметанюка.



По словам посла, стороны сходятся во мнении о необходимости начать работу в рамках совместной межгосударственной комиссии расследования обстоятельств похищения Чауса, а украинская сторона подтверждает свое желание выяснить обстоятельства произошедшего и установить местонахождение Чауса.



Шевченко отмечает, что на встрече с Соколаном неофициально обозначил предварительную готовность организовать на территории посольства встречу Сметанюка с молдавскими представителями, но получение ноты изменило ситуацию, и он вынужден обратиться за инструкциями в Киев.



Посол Украины отмечает, что наибольшие репутационные и рейтинговые потери от сложившейся ситуации несет Майя Санду, у которой нет возможности повлиять на «позицию органов исполнительной власти, прокуратуры и правоохранительных органов, которые продолжают находиться под контролем назначенцев [экс-президента] Додона и остаются под влиянием российских чиновников».



«Складывается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их российский кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине», — пишет Шевченко.



Шевченко предлагает своему руководству незамедлительно уведомить молдавскую сторону о том, кто будет представлять Украину в совместной межгосударственной комиссии (рабочей группе), и провести ее первое заседание в Киеве или Кишиневе. Затем он предлагает дать официальный отрицательный ответ на ноту о снятии иммунитета со Сметанюка, который пребывает на службе в дипмиссии с 9 апреля 2017 года, и срок его полномочий истекает 3 мая 2021 года.



Посол также предлагает «для улучшения политических позиций Майи Санду в ее противостоянии с пророссийскими силами в Молдове» в ближайшее время провести короткий телефонный разговор президентов Молдовы и Украины, в ходе которого подтвердить позицию, обозначенную в разговоре Чокоя и Кулебы, и установить дату заседания совместной рабочей группы, уведомив об этом прессу.