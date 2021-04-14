"Слуга" Гетманцев признал провал Зе-власти в борьбе с контрабандой

"Бесспорно, решения, которые принял СНБО (о введении санкций против "десятки контрабандистов" — "ДС"), не являются инструментом для противодействия контрабанде. Мы должны быть честными перед собой: за полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", — сказал депутат.