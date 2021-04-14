|
"Слуга" Гетманцев признал провал Зе-власти в борьбе с контрабандой
14 апреля 2021 | 12:19
распечатать комментарии [0] добавить в
За полтора года команда президента Владимира Зеленского не может похвастаться успехами в борьбе с контрабандой.
Об этом нардеп "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в интервью Укринформу.
По его словам, масштабы теневой экономики являются угрозой национальной безопасности.
"Бесспорно, решения, которые принял СНБО (о введении санкций против "десятки контрабандистов" — "ДС"), не являются инструментом для противодействия контрабанде. Мы должны быть честными перед собой: за полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", — сказал депутат.
В то же время он уверен, что решение СНБО должно стать отправной точкой, с которой "начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением".
Гетманцев отметил, что "правоохранительные органы деградировали за последние десятилетия".
"Проблема слишком сложная и решение ее требует неординарных решений и огромных усилий. В стране, в которой идет война, уклонение от налогообложения — это преступление особой общественной опасности", — подчеркнул нардеп.
Напомним, президент Владимир Зеленский после заседания СНБО объявил о введении санкций против топ-10 украинских контрабандистов. Вместе с тем, по данным СНБО, в санкционном списке оказались 79 юридических лиц.
Кроме того, от выполнения своих должностных обязанностей были отстранены свыше 100 сотрудников Гостаможслужбы. Среди них 17 руководителей таможен и таможенных постов.
Зеленский 4 апреля подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против контрабандистов.
В СБУ также сообщили, что в отношении так называемой "десятки контрабандистов", против которых Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции, заведены уголовные производства.
также читайте
[12.04.2021]
[07.04.2021]
[07.04.2021]
|
по теме
Боевые корабли РФ вышли на учения в Черное море
14. 04. 2021 | 11:10
Отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Об этом сообщает "РИА Новости".
Похищение Чауса: молдоване просят снять неприкосновенность с военного атташе.
14. 04. 2021 | 10:32
По данным ТЕМЫ, этот срок мандата атташе истекал через несколько недель после похищения.
У директора ВДНХ обыски
14. 04. 2021 | 10:29
Во вторник, 13 апреля, в офисе и павильонах киевского ВДНХ и дома у его руководства Национальная полиция и СБУ проводят обыски. Они связаны с подозрением генерального директора экспоцентра Евгения Мушкина в злоупотреблении служебным положением и передаче в аренду государственного имущества за взятку. Об этом сообщается в Фейсбуке ВДНХ.
У Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии проти Украины
12. 04. 2021 | 16:01
США предупредили Россию о "цене и последствиях" новой агрессии против Украины. В Кремле считают, что повторение таких заявлений обесценивает эти высказывания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
TRAVEL Беспорядки в Миннеаполисе: в пригороде столкновения с полицией, введена Нацгвардия
12. 04. 2021 | 15:59
Национальную гвардию Миннесоты ввели в пригород Миннеаполиса - Бруклин-Центр, где происходят беспорядки после гибели афроамериканца Данте Райте. Там уже произошли столкновения между полицией и протестующими. Об этом сообщает CNN.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»