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"Слуга" Гетманцев признал провал Зе-власти в борьбе с контрабандой

14 апреля 2021 | 12:19

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За полтора года команда президента Владимира Зеленского не может похвастаться успехами в борьбе с контрабандой.


Об этом нардеп "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в интервью Укринформу.

По его словам, масштабы теневой экономики являются угрозой национальной безопасности.

"Бесспорно, решения, которые принял СНБО (о введении санкций против "десятки контрабандистов" — "ДС"), не являются инструментом для противодействия контрабанде. Мы должны быть честными перед собой: за полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", — сказал депутат.

В то же время он уверен, что решение СНБО должно стать отправной точкой, с которой "начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением".

Гетманцев отметил, что "правоохранительные органы деградировали за последние десятилетия".

"Проблема слишком сложная и решение ее требует неординарных решений и огромных усилий. В стране, в которой идет война, уклонение от налогообложения — это преступление особой общественной опасности", — подчеркнул нардеп.

Напомним, президент Владимир Зеленский после заседания СНБО объявил о введении санкций против топ-10 украинских контрабандистов. Вместе с тем, по данным СНБО, в санкционном списке оказались 79 юридических лиц.

Кроме того, от выполнения своих должностных обязанностей были отстранены свыше 100 сотрудников Гостаможслужбы. Среди них 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Зеленский 4 апреля подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против контрабандистов.

В СБУ также сообщили, что в отношении так называемой "десятки контрабандистов", против которых Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции, заведены уголовные производства.



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