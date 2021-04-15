Украина тратит на МВД Авакова пропорционально больше РФ и Беларуси. График

15 апреля 2021 | 09:36

Украина - полицейское государство - доказано исследованием.

Эксперты общественной организации "Ціна держави" проанализировали бюджетные расходы на содержание украинской Национальной полиции и сравнили их в пропорции к аналогичным ассигнованиям с некоторыми соседними государствами. Об этом говорится в заметке, размещенной на странице данной структуры в социальной сети Facebook.

"Оказывается, с 2014 по 2019 год Украина тратила на работу полиции в полтора раза больше (пропорционально ВВП), чем Россия и Беларусь!

Как видно из графика, страны мира в среднем тратят на работу полиции около 1% ВВП (Беларусь и Россия в 2017-2019 годах также снизили свои расходы до этого уровня). Зато Украина ежегодно тратила на работу полиции в 1,4-1,7 раза больше.

В общем, расходы Украины на поддержание правопорядка (в которых МВФ учитывает расходы на полицию, суды, тюрьмы, пожарную службу и другие расходы на безопасность, кроме военных) в 2019 году достигли 3,6% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире. В течение последних 10 лет Украина уверенно входит в первую десятку стран по этому показателю.

Напомним, мы приводили данные Всемирного банка об оценке уровня верховенства права в Украине за 2016, согласно которым Украина находилась на 158 месте в мире.

По данным 2019 года, Украина поднялась на две ступени и заняла 156 место. Итак, по сравнению с 2016 годом, соотношение цены и качества обеспечения верховенства права в Украине не изменилось и остается на вопиющее низком уровне.

UPD: Это без учетов затрат на Национальную гвардию.", - говорится в посте организации "Ціна держави".