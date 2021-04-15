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Наркотики, порно, оружие, шантаж отца. О чем Байден-младший промолчал в мемуарах
15 апреля 2021 | 09:55
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Британская газета Daily Mail предоставила копию жесткого диска из ноутбука Хантера Байдена ведущим экспертам в области кибер-криминалистики Maryman&Associates. Эксперты установили, что файлы, вероятно настоящие, и не имеют следов обработки. На основе выводов экспертов, журналисты опубликовали большое расследование, которое раскрывает ряд компрометирующих Хантера Байдена фактов, которые тот решил не отражать в своей автобиографии, информирует промосковская strana.ua.
Автобиография Хантера Байдена обещала откровенную историю его борьбы с наркотиками, семейных беспорядков и неоднозначной личной жизни.
Но было много шокирующих подробностей его развратной жизни, которыми сын президента предпочел не делиться с читателями, в том числе подробности его хрупких отношений с отцом.
Огромный архив, содержащий 103 тыс текстовых сообщений, 154 тыс электронных писем, более 2000 фотографий и десятки видео, наполнен откровениями, которых нет в мемуарах, в том числе:
Данные в системе до апреля 2019 года, по-видимому, связаны с г-ном Байденом, а временные метки находятся между 2016 и 2019 годами", – говорится в отчете Maryman and Associates.
"Метки времени операционной системы кажутся подлинными, и не было обнаружено никаких доказательств того, что метки времени или данные были изменены или подделаны. Не было обнаружено никаких указаний на то, что данные были сфабрикованы", – говорится в выводах.
Среди 103199 текстовых сообщений на жестком диске с 2016 по март 2019 года – напряженные разговоры между президентом Джо Байденом и его сыном.
Тексты показывают, как Джо был втянут в жаркую любовную жизнь своего сына, стал "боксерской грушей" во время подпитываемых наркотиками тирад Хантера и оплачивал счета своих внуков, когда Хантер опустошил свои банковские счета за счет своих расходов на проституток и кокаина.
Ноутбук Байдена-младшего, переданный ФБР в 2019 году, изобилует доказательствами очевидной преступной деятельности Хантера и его сообщников, включая торговлю наркотиками и проституцию.
На жестком диске хранились сотни фотографий обнаженных женщин и обнаженных селфи Хантера, а также десятки видеороликов.
Хантер фотографировал и снимал себя, часто с двумя проститутками одновременно, в откровенных видеороликах, которые он затем размещал на веб-сайте для взрослых Pornhub под именем пользователя "RHEast". Секс-записи и снимки с проститутками смешаны с семейными фотографиями, деловыми документами и селфи его тогдашней возлюбленной и вдовы брата Халли в папке с фотографиями его ноутбука.
Тексты показывают, что он часто заказывал вещества в гостиничные номера и употреблял их с женщинами до или после секса, а на фотографиях изображены флаконы со 100-миллиграммовыми таблетками Виагры, максимальной дозой, предписанной врачами.
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