Наркотики, порно, оружие, шантаж отца. О чем Байден-младший промолчал в мемуарах

15 апреля 2021 | 09:55

Британская газета Daily Mail предоставила копию жесткого диска из ноутбука Хантера Байдена ведущим экспертам в области кибер-криминалистики Maryman&Associates. Эксперты установили, что файлы, вероятно настоящие, и не имеют следов обработки. На основе выводов экспертов, журналисты опубликовали большое расследование, которое раскрывает ряд компрометирующих Хантера Байдена фактов, которые тот решил не отражать в своей автобиографии, информирует промосковская strana.ua.

Автобиография Хантера Байдена обещала откровенную историю его борьбы с наркотиками, семейных беспорядков и неоднозначной личной жизни.

Но было много шокирующих подробностей его развратной жизни, которыми сын президента предпочел не делиться с читателями, в том числе подробности его хрупких отношений с отцом.

Огромный архив, содержащий 103 тыс текстовых сообщений, 154 тыс электронных писем, более 2000 фотографий и десятки видео, наполнен откровениями, которых нет в мемуарах, в том числе:

Как он умолял своего отца баллотироваться в президенты в 2019 году, чтобы спасти репутацию сына;

Как Хантер неоднократно уклонялся от действий полиции против него, несмотря на то, что постоянно имел дело с торговцами наркотиками и проститутками и неоднократно сталкивался с правоохранительными органами;

Как Хантера охранял агент секретной службы, когда он принимал наркотики и проводил время с проституткой в Голливуде в 2018 году, несмотря на то, что в то время он не имел права на защиту и на фоне отрицаний подобного со стороны федерального агентства;

Как Джо Байден боялся, что его текстовые разговоры с Хантером будут взломаны, даже когда они обсуждали его предложение баллотироваться в президенты.

Как ноутбук Хантера оказался переполнен доказательствами очевидной преступной деятельности Хантера и его сообщников, включая торговлю наркотиками и проституцию.

Данные в системе до апреля 2019 года, по-видимому, связаны с г-ном Байденом, а временные метки находятся между 2016 и 2019 годами", – говорится в отчете Maryman and Associates.

"Метки времени операционной системы кажутся подлинными, и не было обнаружено никаких доказательств того, что метки времени или данные были изменены или подделаны. Не было обнаружено никаких указаний на то, что данные были сфабрикованы", – говорится в выводах.

Среди 103199 текстовых сообщений на жестком диске с 2016 по март 2019 года – напряженные разговоры между президентом Джо Байденом и его сыном.

Тексты показывают, как Джо был втянут в жаркую любовную жизнь своего сына, стал "боксерской грушей" во время подпитываемых наркотиками тирад Хантера и оплачивал счета своих внуков, когда Хантер опустошил свои банковские счета за счет своих расходов на проституток и кокаина.

Ноутбук Байдена-младшего, переданный ФБР в 2019 году, изобилует доказательствами очевидной преступной деятельности Хантера и его сообщников, включая торговлю наркотиками и проституцию.

На жестком диске хранились сотни фотографий обнаженных женщин и обнаженных селфи Хантера, а также десятки видеороликов.

Хантер фотографировал и снимал себя, часто с двумя проститутками одновременно, в откровенных видеороликах, которые он затем размещал на веб-сайте для взрослых Pornhub под именем пользователя "RHEast". Секс-записи и снимки с проститутками смешаны с семейными фотографиями, деловыми документами и селфи его тогдашней возлюбленной и вдовы брата Халли в папке с фотографиями его ноутбука.

Тексты показывают, что он часто заказывал вещества в гостиничные номера и употреблял их с женщинами до или после секса, а на фотографиях изображены флаконы со 100-миллиграммовыми таблетками Виагры, максимальной дозой, предписанной врачами.