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В России арестован украинский консул

18 апреля 2021 | 18:38

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Украинский консул был задержан в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.


Отмечается, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан 16 апреля в ходе встречи с российским гражданином "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России".
Его деятельность назвали враждебной в отношении к России и не соответствующей статусу дипломата.
В связи с ситуацией к консулу применят меры в соответствии с нормами международного права, говорится в сообщении.


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