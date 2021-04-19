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19 апреля - международный День велосипеда и ЛСД

19 апреля 2021 | 10:52

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Де́нь велосипе́да (англ. Bicycle Day) — 19 апреля 1943 года — дата, когда доктор Альберт Хофманн первым из людей преднамеренно принял ЛСД. Тремя днями ранее Хофманн случайно, ещё не зная о действии диэтиламида, впитал некоторое количество вещества подушечками пальцев, ощутив ярко выраженный эффект.


19 апреля он преднамеренно принял 250 микрограмм ЛСД. Через некоторое время начали проявляться симптомы, которые он уже ощущал ранее, — головокружение и беспокойство.
Скоро эффект стал настолько силён, что Альберт не мог более составлять связные предложения и, наблюдаемый своим ассистентом, уведомлённым об эксперименте, отправился на велосипеде домой. Во время поездки он ощутил эффекты ЛСД, тем самым сделав этот день датой первого в мире психоделического опыта с ЛСД.
Действие ЛСД проявилось в том, что субъективные ощущения Хофманна — очень медленная езда — не соответствовали объективным — очень большая скорость движения.
Знакомый бульвар по дороге к дому превратился для Хофманна в картину Сальвадора Дали. Ему казалось, что здания покрылись мелкой рябью.
22 апреля он написал о своём эксперименте и опыте, а позже поместил эту заметку в свою книгу «ЛСД — мой трудный ребёнок» (англ. LSD: My Problem Child).
После того как Хофманн добрался до дома, он попросил ассистента вызвать врача и попросить у соседа молока, которое он выбрал в качестве общего противоядия при отравлениях.
Прибывший врач не смог найти у пациента никаких отклонений, кроме расширенных зрачков.
Однако в течение нескольких часов Хофманн находился в состоянии бреда: ему казалось, что он стал одержим демонами, что его соседка — ведьма, что мебель в его доме угрожает ему.
После этого чувство тревоги отступило, ему на смену пришли разноцветные образы в форме кругов и спиралей, которые не пропадали даже при закрытых глазах.
Также Хофманн рассказывал, что звук проезжающего автомобиля воспринимался им в форме оптического образа.
В итоге Альберт заснул, а утром чувствовал себя несколько уставшим, и весь день, по его словам, сенсорная чувствительность была усилена.


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