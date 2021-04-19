19 апреля - международный День велосипеда и ЛСД

19 апреля он преднамеренно принял 250 микрограмм ЛСД. Через некоторое время начали проявляться симптомы, которые он уже ощущал ранее, — головокружение и беспокойство.

Скоро эффект стал настолько силён, что Альберт не мог более составлять связные предложения и, наблюдаемый своим ассистентом, уведомлённым об эксперименте, отправился на велосипеде домой. Во время поездки он ощутил эффекты ЛСД, тем самым сделав этот день датой первого в мире психоделического опыта с ЛСД.

Действие ЛСД проявилось в том, что субъективные ощущения Хофманна — очень медленная езда — не соответствовали объективным — очень большая скорость движения.

Знакомый бульвар по дороге к дому превратился для Хофманна в картину Сальвадора Дали. Ему казалось, что здания покрылись мелкой рябью.

22 апреля он написал о своём эксперименте и опыте, а позже поместил эту заметку в свою книгу «ЛСД — мой трудный ребёнок» (англ. LSD: My Problem Child).