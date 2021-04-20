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Два трупа обесценили акции "Тесла" на 6%
20 апреля 2021 | 08:56
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Автомобиль Tesla попал в ДТП, но на водительском сидении никого не оказалось — возможно, электрокар был на автопилоте. Акции Tesla на бирже NASDAQ 19 апреля упали на 6,5%, до $691,96. Предыдущий торговый день бумаги завершили на уровне $739,78. К 18:30 мск цена акций скорректировалась до $713,8.
Падение происходит после аварии с электрокаром Tesla S в Техасе, в которой погибло два человека, пишет Bloomberg. По данным полиции, одна из жертв была найдена на переднем пассажирском сиденье, а другая — на заднем. Автомобиль ехал на большой скорости, не вписался в поворот, врезался в дерево и загорелся.
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