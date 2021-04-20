Два трупа обесценили акции "Тесла" на 6%

20 апреля 2021 | 08:56

Автомобиль Tesla попал в ДТП, но на водительском сидении никого не оказалось — возможно, электрокар был на автопилоте. Акции Tesla на бирже NASDAQ 19 апреля упали на 6,5%, до $691,96. Предыдущий торговый день бумаги завершили на уровне $739,78. К 18:30 мск цена акций скорректировалась до $713,8.

Падение происходит после аварии с электрокаром Tesla S в Техасе, в которой погибло два человека, пишет Bloomberg. По данным полиции, одна из жертв была найдена на переднем пассажирском сиденье, а другая — на заднем. Автомобиль ехал на большой скорости, не вписался в поворот, врезался в дерево и загорелся.



По словам констебля полиции Техаса Харрис Марк Герма, положение жертв и показания свидетелей подтверждают, что «никто не управлял транспортным средством в момент столкновения». Пока неизвестно, была ли задействована функция автопилота.



Функция автопилота под названием Autopilot или Full Self-Driving (FSD) — это автоматизированная система вождения, которая сейчас продается в расширенном пакете Tesla за $10 тыс. Эта функция — только помощник для водителя, она не делает автомобиль полностью беспилотным.



В прошлом году Национальный совет по безопасности на транспорте критиковал Tesla за высокие риски возгорания батарей автомобилей компании, а также за то, что водители нередко используют функцию помощи водителю ненадлежащим образом.



За несколько часов до аварии Илон Маск написал в Twitter пост об автопилоте Tesla. «Вероятность попасть в аварию на Tesla с включенным автопилотом ниже в десять раз, чем в среднем при поездке на автомобиле», — отметил CEO Tesla.



РБК