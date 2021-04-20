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Преподаватель "отлучился", школьник прострелил себе голову в тире
20 апреля 2021 | 11:51
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В понедельник, 19 апреля, в тире одной из черкасских гимназий, который арендовала спортивная школа (КДЮСШ) №2 14-летний подросток прострелил себе голову. Об этом сообщает ТСН.
Так, мальчик попал в больницу в критическом состоянии. Медики областной детской больницы подключили парня к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь подростка, поднимался вопрос о том, нужна ли пациенту операция.
Известно, что пострадавший учится в другой школе (по данным местных СМИ, в 9 классе школы №34).
Он пришел в гимназию №9 примерно в 15:00 на тренировку в тире, а чуть позже получил ранение.
Предварительно, на момент, когда подростка обнаружили раненым, в тире он был сам. Инцидент якобы произошел тогда, когда тренер ненадолго отлучился. Мужчину, который проводил занятия, отстранили.
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