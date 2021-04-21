Украинская ОПГ вывозила туристов во Францию и грабила

21 апреля 2021 | 08:46

Правоохранители Одесской области ликвидировали преступную группу, которая обманом вербовала людей для вовлечения в преступную деятельность за границей. Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, восьмерых правонарушителей задержали в Украине, а еще девять — во Франции. Установлено, что в состав преступной группы входили граждане Украины и "соседнего государства", часть из которых проживала в Подольске Одесской области, а часть — за рубежом.

На территории Одесской области злоумышленники подыскивали людей с материальными проблемами, которых в дальнейшем перемещали во Францию. Там их заставляли незаконно получать статус беженцев и денежные выплаты, назначенные государством для таких лиц.

"Для реализации преступного замысла преступники предлагали нашим соотечественникам экскурсию по Европе, завершающей локацией которой был французский город Мелён. Там они отбирали у пострадавших документы и деньги и, используя уязвимое состояние людей, заставляли звонить в посольство и просить статус беженцев, ссылаясь на события на востоке Украины", — говорится в сообщении.

На время рассмотрения заявлений, которое длится около девяти месяцев, украинцам выдавали карточки для получения ежемесячной денежной помощи. По окончании оформления всех необходимых документов злоумышленники карточки у этих граждан отбирали, а их самих отправляли домой.

Всего с одного завербованного человека правонарушители получали около 1 тысячи евро чистой прибыли. А за полтора года противоправной деятельности они вывезли из Одесской области за границу сотни граждан.

В ходе масштабной спецоперации украинских и французских полицейских, которая готовилась более полугода, преступная группа была ликвидирована.

Так, 19 апреля, правоохранители провели 49 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов в Одесской области. В операции участвовали оперативники Управления миграционной полиции Одесской области, сотрудники следственного управления ГУ НП в Одесской области, Управления противодействия киберпреступности в Одесской области, Госпогранслужбы, областной прокуратуры, а силовую поддержку обеспечивали спецподразделения КОРД, ТОР и батальон полиции особого назначения.

В ходе этих мероприятий изъят ряд документов и паспортов граждан Украины для выезда за границу, банковские карточки, выданные финучреждениями Украины и Франции, электронные билеты, средства связи, медицинские книжки, черновые записи, деньги и другие вещи, имеющие доказательственное значение по делу.

В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов обнаружена женщина, которую против воли удерживали хозяева. Ее бесплатно заставляли выполнять всю работу по дому, заниматься огородом и ухаживать за домохозяйством.

По данному факту было открыто производство по части 1 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

По результатам предварительного расследования восьми лицам в возрасте от 26 до 49 лет объявлены подозрения в вербовке и перемещении людей за границу с целью эксплуатации с использованием обмана и уязвимого состояния по предварительному сговору. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще девять человек были задержаны во Франции местными правоохранителями по подозрению в организации мошеннической схемы получения бюджетных средств путем фиктивного оформления статуса беженцев. На время расследования им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один год.

Согласно украинскому законодательству, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним также, что 13 апреля полиция задержала четырех человек по подозрению в похищении и пытках двух граждан Греции ради получения от старшего из них денег и квартир. Подозревают же в организации преступления его супругу-бизнесвумен из Николаева.