В России предложили запретить чешское пиво

21 апреля 2021 | 09:51

Россия в ответ на действия Чехии может запретить на своей территории чешское пиво. Об этом во вторник, 20 апреля, заявил член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвой России» Султан Хамзаев.

«Мы видим, что сейчас в мире идут гибридные формы противостояния, прямых эскалаций нет. Нужно действовать более жестко, и финансовые ограничения для компаний из тех стран, которые так себе позволяют в рамках дипломатической этики вести себя бескультурно. У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить всё чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют. <…> Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются. Нормальная практика международная».



Хамзаев подчеркнул, что нынешней ситуацией можно воспользоваться для сокращения российского рынка пива. Также он назвал такой подход своего рода «штрафными санкциями».



17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.



В тот же день Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов. Сообщалось, что дипломаты были «определены спецслужбами страны как офицеры ГРУ и СВР».