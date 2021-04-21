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В России предложили запретить чешское пиво
21 апреля 2021 | 09:51
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Россия в ответ на действия Чехии может запретить на своей территории чешское пиво. Об этом во вторник, 20 апреля, заявил член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвой России» Султан Хамзаев.
«Мы видим, что сейчас в мире идут гибридные формы противостояния, прямых эскалаций нет. Нужно действовать более жестко, и финансовые ограничения для компаний из тех стран, которые так себе позволяют в рамках дипломатической этики вести себя бескультурно. У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить всё чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют. <…> Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются. Нормальная практика международная».
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