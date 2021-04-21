В Израиле закрыли последние отделения для больных коронавирусом

Отделения в больницах для болеющих коронавирусом закрыли, поскольку новые пациенты перестали поступать - уровень заражения в стране снизился до 0,3%. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.

Медицинские бригады, обслуживавшие больных коронавирусом, вернутся в отделения больниц, где они работали до пандемии.

В случае необходимости специализированные отделения для лечения коронавируса снова откроют.

Отмечается, что 19 апреля в Израиле подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусом, после проведения 24 тысяч тестов. Такие данные указывают на положительный результат в 0,3%.