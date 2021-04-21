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В Израиле закрыли последние отделения для больных коронавирусом

21 апреля 2021 | 10:03

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В Израиле, где собираются открыть границы для иностранных туристов в конце мая, закрыли последние два отделения для больных коронавирусом. Они работали в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия. Об этом пишет Ynet News.


Отделения в больницах для болеющих коронавирусом закрыли, поскольку новые пациенты перестали поступать - уровень заражения в стране снизился до 0,3%. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.

Медицинские бригады, обслуживавшие больных коронавирусом, вернутся в отделения больниц, где они работали до пандемии.

В случае необходимости специализированные отделения для лечения коронавируса снова откроют.

Отмечается, что 19 апреля в Израиле подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусом, после проведения 24 тысяч тестов. Такие данные указывают на положительный результат в 0,3%.



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