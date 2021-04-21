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Часть украинцев останется без субсидий
21 апреля 2021 | 10:04
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В Министерстве социальной политики решили пересмотреть правила начисления субсидий, в связи с чем часть населения может потерять компенсацию от государства, в то время, как ранее стало известно, за какую сумму покупки будут лишать льгот на оплату ЖКХ.
Об этом заместитель главы Минсоцполитики Виталий Музыченко рассказал в эфире телеканала "Интер".
Так, по новым правилам, вводятся следующие изменения:
Заместитель министра социальной политики отметил, что данное решение было принято на внеочередном заседании Кабмина, потому что с 1 мая в Украине должно происходить плановое переназначение субсидий.
"Если говорить о причинах, то мы же говорим о том, что субсидии - это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не не хочет оплачивать коммунальные услуги", – отметил Музыченко.
По его словам, результаты верификации показали, что сегодня не все получатели субсидий на самом деле в них нуждаются.
Согласно новым правилам, если украинец делает дорогостоящую покупку на сумму более 50 тысяч гривен, то субсидию ему не назначат. Также вводятся ограничения на наличие двух жилых помещений, двух транспортных средств и т.д.
Музыченко отметил, что после верификации, проведенной по новым критериям, без выплат от государства в Украине может остаться несколько процентов получателей субсидий.
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