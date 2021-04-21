Лишение граждан Украины гражданства является произволом, — правозащитник

21 апреля 2021 | 10:29

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что решение Президента Владимира Зеленского о прекращении гражданства Украины лиц, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны, является произвольным и незаконным.

"Сразу нахлынули воспоминания: это уже было! По предложению Ленина лишить гражданства и депортировать тех, кто протестовал против политики советской власти, осенью 1922 года выслали сотни лучших людей из России, Украины, Грузии - философов, писателей, врачей, инженеров, экономистов, агрономов, кооператоров, педагогов - пароходами из Петрограда, Одессы, Севастополя, поездами из Москвы и других городов... А ведь именно от ложных привычек и предрассудков советского прошлого стремится избавиться Украины? Оказывается, что советское мышление сидит в нас независимо от возраста до мозга костей!" - написал Захаров.

Правозащитник отметил, что согласно ст. 25 Конституции, гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство.

Также гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству.

"...прекращение гражданства для тех, кто его получил по рождению, возможно только по инициативе гражданина, за исключением добровольного поступления на военную службу другого государства. Очевидно люди, к которым применены санкции по решению СНБО, таковыми не являются... Решение о прекращении гражданства в отношении граждан, к которым применили санкции по решению СНБО, является произвольным и незаконным", - написал Захаров.

Ранее Зеленский прекратил гражданство Украины попавших под санкции СНБО за контрабанду Вадима Альперина и Александра Еримичука, а также бизнесмена Араика Амирханяна. 15 апреля СНБО ввел санкции против еще 12 контрабандистов, но соответствующий указ Зеленского пока не подписан.