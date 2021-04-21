Apple презентовали новый смартфон в фиолетовом цвете. Больше ничего нового в нем нет

21 апреля 2021 | 10:39

Корпорация Apple представила очередной iPhone 12 в фиолетовом цвете. Но новый цвет – это единственное новшество, которое есть в уже имеющихся гаджетах нового пколения. Об этом на презентации объявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Изначально iPhone 12 выпускали в пяти цветах: белом, черном, красном, зеленом и синем. Теперь цветовая гамма дополнилась фиолетовым цветом. Однако цвет – это единственное новшество в новом смартфоне.

Продавать его будут по той же цене, что и другие смартфоны.

Гаджет поступит в магазины 30 апреля. Но предзаказы на смартфон в США принимают уже с этой пятницы.