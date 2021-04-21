ТЕМА

Лифт в центре реабилитации детей с инвалидностью в Киеве не работает 20 лет. Родители носят детей на руках

21 апреля 2021 | 10:41

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В Украинском центре реабилитации детей с органическим поражением нервной системы Министерства здравоохранения Украины, который находится в Киеве, более 20 лет не работает лифт, тогда как ранее сообщалось, что в Киеве планируют запустить услугу соцтакси для лиц с инвалидностью. Об этом говорится в сообщении группы "Цар-пандус" в Facebook.


Родители детей с ДЦП, параличом, с поражением головного и спинного мозга, которые передвигаются в инвалидных креслах, и которые проходят там лечение, вынуждены носить детей с этажа на этаж на руках.

"В этом центре нет лифта. Точнее он есть, но не работает и как говорят подписчики никогда не работал. Лифт был приобретен спонсорами, но по неизвестным причинам запустить его так и не удалось.

Куда родители только не обращались, и к премьерам и к министрам и к мэру, но "воз и ныне там" – средств нет. Лифт не работает.

Родители вынуждены буквально на руках поднимать детей с инвалидностью в кабинеты центра, чтобы получить лечение", – говорится в сообщении.



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