Словаки по примеру чехов гонят в шею российских дипломатов

Мер Києва Леонід Черновецький проходить повз лоток з бананами під час відвідування КП "Житній ринок" в Києві у вівторок, 27 березня 2007 р. У ході візиту мер ознайомився з концепцією розвитку торговельних комунальних підприємств Києва та їх роллю в торговельній інфраструктурі. Фото Дмитра Стаховського

При этом премьер уточнил, что перед тем, как принять решение о высылке российских дипломатов, правительство тщательно изучило информацию спецслужб.

"Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", - заявил он.

Правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней.