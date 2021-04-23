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Словаки по примеру чехов гонят в шею российских дипломатов

23 апреля 2021 | 08:41

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Правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней.


Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, передает телеканал ТА3.

"Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", - заявил он.

При этом премьер уточнил, что перед тем, как принять решение о высылке российских дипломатов, правительство тщательно изучило информацию спецслужб.



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