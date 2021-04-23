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Ассоциация городов боится, что Минкульт окончательно развалит памятники

23 апреля 2021 | 08:43

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АССОЦИАЦИЯ ГОРОДОВ УКРАИНЫ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ МОНОПОЛИЗИРУЮТ ВЛИЯНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (№4561И №4562).


Соответствующее решение было принято на заседании, на котором председательствовал мэр Киева Виталий Кличко.

В АГУ убеждены, что министерство культуры не способно должным образом защищать памятники и не имеет права забирать полномочия местного самоуправления.

"Действия Минкульта являются безответственными и наносящими вред громадам. Все здания ненадлежащего качества были возведены именно с разрешения Минкульта. Кроме того, министерство приняло за практику затягивать предоставления статусов памятников историческим зданиям, а это грозит уничтожением этих объектов", - говорится в заявлении.

В АГУ настаивают на том, что законопроекты не меняют к лучшему ситуацию в сфере охраны культурного наследия.

В частности, в случае принятия законопроектов будут уменьшены штрафы за нарушения в содержании памятников культурного наследия и не обеспечено соблюдение норм Конвенции об охране архитектурного наследия Европы.



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