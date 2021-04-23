ТЕМА

ГПУ влепила подозрения пяти нардепам

23 апреля 2021 | 08:37

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений народным депутатам. Институт снятия неприкосновенности работает. Об этом она сообщила в эфире передачи "Право на власть".


Она напомнила, что была председателем комитета, когда снимали неприкосновенность.

"У нас одно дело в отношении народного депутата в суде, два депутата на 290-х, остальные - мы ждем досудебного расследования. Первое подозрение, подписанное мной - подозрение народному депутату Киве. Затем был народный депутат Юрченко, после этого был кнопкодав. И последним был человек, который не заплатил примерно 70 млн гривен налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а просто, как физическое лицо", - заявила генпрокурор.



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