|
Венедиктова не знает куда подевался Чаус
23 апреля 2021 | 09:05
распечатать комментарии [0] добавить в
Где находится после похищения в Молдове украинский судья Николай Чаус на данный момент неизвестно. В Генпрокуратуре пока не заведено уголовное дело о его пропаже. Об этом в эфире передачи "Право на власть" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Где находится господин Чалый на сегодняшний день, мне как генеральному прокурору, неизвестно. Если у нас будет зарегистрировано уголовное дело по этому вопросу, то органы досудового расследования будут с этим разбираться", - сказала она.
Венедиктова отметила, что сегодня есть дело в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и до экстрадиции Чауса оставались считанные дни. "Поэтому это комментировать должно НАБУ, поскольку это будет их оценочное суждение", - добавила генпрокурор.
Напомним, 3 апреля в Кишиневе похитили Чауса после того, как Молдова окончательно отказала ему в политическом убежище. По данным МВД Молдовы, его похитили украинские граждане, соответственно, Чаус якобы может находить на территории Украины. При этом украинские ведомства не подтверждают такую информацию.
Таким образом, о судьбе Чауса ничего неизвестно уже почти две недели.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, а также предложил Молдове создать совместную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств.
Ранее Украина запрашивала экстрадицию Чауса, поскольку он подозревается в коррупции и взяточничестве.
также читайте
[23.04.2021]
[21.04.2021]
[21.04.2021]
|
по теме
Судебная реформа: В "Слуге народа" обещают закончить в 2023 году
23. 04. 2021 | 10:51
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") заявил, что судебная реформа в Украине закончиться в 2023 году при Президентстве Владимира Зеленского.
СБУ прервала "грев" зон на Херсонщине
23. 04. 2021 | 08:49
Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Херсонской области деятельность организованной преступной группировки. Работу злоумышленников, по данным спецслужбы, координировали "воры в законе" из России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Лукашенко подтвердил окончательное поглощение Россией Беларуси
23. 04. 2021 | 08:45
Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства осенью после заседания Высшего госсовета. Осталось решить вопрос относительно объединения налоговых систем.
Ассоциация городов боится, что Минкульт окончательно развалит памятники
23. 04. 2021 | 08:43
АССОЦИАЦИЯ ГОРОДОВ УКРАИНЫ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ МОНОПОЛИЗИРУЮТ ВЛИЯНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (№4561И №4562).
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»