Сага о "Мотор Сичи"

В 2016 году ряд компаний, связанных с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investmen, фактически выкупил контрольный пакет предприятия. Данная сделка не была одобрена Антимонопольным комитетом, а СБУ начала расследовать это дело по факту нарушения статьи 113 УК "Диверсия".

Само же предприятие, продукция которого известна на весь мир, оказалось в центре геополитической борьбы между США и Китаем. С одной стороны Китай — это весьма интересный рынок сбыта едва ли не для всех компаний мира, с другой — украинские власти никогда бы не одобрили данную сделку, поскольку сохранить благосклонность США в условиях гибридной войны с Россией — вопрос выживания для страны. В настоящее время все акции предприятия, которое раньше исправно платило дивиденды своим миноритарным акционерам (таких компаний в Украине единицы) арестованы.

"Мотор Сич" заинтересовала китайских инвесторов не просто так. Это предприятие с очень богатой историей. Именно здесь строили двигатели для первых бомбардировщиков Российской империи "Илья Муромец", именно здесь строили двигатели для советских истребителей в годы Второй мировой войны. Также именно "Мотор Сич" выпускала двигатели для пассажирских лайнеров советского "Аэрофлота" в послевоенные годы и делала двигатели Д-18Т для "Русланов" и "Мрии".

Как все начиналось

История предприятия, которое мы сегодня знаем как "Мотор Сич", началась в 1907 году, когда дума уездного города Александровска (ныне Запорожье) решила выделить купцам Мознаимам участок под строительство чугунолитейного машиностроительного завода. В первые годы предприятие выпускало сельскохозяйственные механизмы и инструменты, отливало различные изделия из чугуна и меди, а также выполняло разные виды механической обработки.

После прихода к власти большевиков, в декабре 1920 года, предприятие было национализировано и переименовано в "Большевик" — Госавиазавод №9. Позже предприятие будет переименовано еще много раз, имя "Мотор Сич" оно получит лишь в 1991 году. В 1925 году на заводе был налажен серийный выпуск авиадвигателей М-6. А в 1927 было начато производство двигателей М-11, М-22 и М-85.Авиастроительным предприятие стало в разгар Первой мировой, когда Российской империи понадобилось наладить производство авиадвигателей. В декабре 1915 года завод выкупило акционерное общество "Дюфлон, Константинович и К" ("Дека"), а уже в 1916 году на заводе был выпущен первый авиадвигатель — 6-цилиндровый "Дека М-100" с водяным охлаждением. Двигатель был разработан под руководством инженера Воробьева для четырехмоторного бомбардировщика "Илья Муромец", конструкции Игоря Сикорского.

В 1941 году, после вступления СССР во Вторую мировую войну, завод был эвакуирован в Омск, где он выпускал двигатели для советских истребителей и бомбардировщиков.

В Запорожье предприятие вернулось в 1944 году. Во время войны было разрушено 76% производственных мощностей, а также утрачено производственное оборудование. Все это пришлось восстанавливать заново и в 1947 году предприятие выпустило первый вертолетный двигатель АИ-26ГР для первого советского массового вертолёта Ми-1. В 1953 году на заводе был выпущен первый реактивный двигатель РД-45Ф. В 1953 году был выпущен турбовинтовой двигатель АИ-20, который положил начало целому семейству двигателей. Ими были оснащены такие самолеты как Ан-12, Ан-32, самолет-амфибия Бе-12, Ан-38 и Ил-18.

В 1966 году завод начал выпускать двигатель АИ-25 для самолета Як-40. В 1970 было начато производство турбовального вертолетного двигателя ТВ3-117. 95% вертолетов марок "Ми" и "Ка" в 60 странах мира до сих пор летают на этих двигателях. В 1977 году было начато производство турбореактивного авиадвигателя Д-36 для пассажирских и транспортных самолетов.

В 70-е также были основаны два филиала предприятия: в 1970 в городе Снежное Донецкой области был основан филиал завода, который в 1974 был преобразован в Снежнянский машиностроительный завод. СМЗ был первым в отрасли специализированным заводом по производству лопаток газотурбинных двигателей. А в 1971 году в городе Волочиск Хмельницкой области был создан Волочиский машиностроительный завод.

Основная задача созданного завода — обеспечение сборки авиадвигателей многотиражными деталями и метизами, изготовление технологической оснастки. На ВМЗ организован цех по изготовлению передвижных автоматизированных электростанций ПАЭС-2500, ремонт двигателей АИ-20 и его модификаций АИ-20ДКЭ, АИ-20ДКН, АИ-20ДМЭ, АИ-20ДМН. Оба филиала позже вошли в состав ПАО "Мотор Сич".

В 1982 году было начато серийное производство двигателей для самого грузоподъемного вертолета в мире Ми-26, с этим мотором вертолет способен поднять 20 тонн груза в воздух. В 1984 году было начато производство двигателей Д-18Т для самых грузоподъемных самолетов Ан-124 и Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Также в 1984 году предприятие получило свой первый самолет Як-40. Так началась история компании, которую мы сегодня знаем как Авиакомпания "Мотор Сич".

Независимость

В середине 90-х завод, который теперь уже назывался "Мотор Сич", был приватизирован его директором Вячеславом Богуслаевым. Богуслаев работал в структуре предприятия с 60-х, а с 1988 года он занимал должность генерального директора объединения заводов. В 1995 году на волне всеобщей приватизации предприятие было реорганизовано в акционерное общество, а уже в 1996 Богуслаеву удалось сконцентрировать контрольный пакет акций завода. Он же и оставался руководителем предприятия почти 20 следующих лет.

В 1999 году предприятие получило статус спецэкспортера, что дало ему право продавать двигатели для российской военной авиации. Вообще, после распада СССР в авиапроме его бывших стран-членов сложилась весьма любопытная ситуация, когда самолеты и вертолёты производились в России, а двигатели к ним в Украине. Это, кстати, и предопределило не только рынок сбыта для предприятия, но и политические взгляды Богуслаева (он был советником президента Януковича и депутатом Верховной Рады нескольких созывов от Партии Регионов). И хотя предприятие пыталось осваивать новую продукцию типа газотурбинных электростанций или подвесных моторов для подводных лодок "Мотор Сич-40", основным рынком сбыта для предприятия долгое время оставалась Россия.

Вячеслав Богуслаев. Фото: РБК-Украина

В 2009 году доля поставок "Мотор Сичи" на российский рынок составляла 50%, однако уже в 2010 она снизилась до 30%. В то же время предприятие нарастило поставки в азиатские страны. В частности перспективным партнером стал Китай, с которым предприятие договорилось о поставке 250 двигателей АИ-222-25Ф для учебных самолетов L-15.

Однако уже в 2011 году "Мотор Сич" и российский холдинг "Вертолеты России" (объединяет вертолётостроительные предприятия РФ и является дочерней компанией госкорпорации "Ростех") подписали пятилетний контракт на 1,5 млрд долларов, согласно которому "Мотор Сич" ежегодно должна была поставлять в Россию 270 двигателей для российских вертолетов. А в 2012 году компания купила 60% Оршанского авиаремонтного завода в Беларуси, который также работал на российский рынок. Кроме вертолётных двигателей, предприятие поставляло в Россию также двигатели для крылатых ракет.

Таким образом Россия до 2014 года обеспечивала предприятию до 70% выручки. К слову, даже после аннексии Крыма предприятие продолжало поставлять северному соседу двигатели для гражданской авиации.

Дракон из Поднебесной

После Майдана и российской военной агрессии о дальнейшем сотрудничестве Украины и России не могло быть и речи. Сначала, весной 2014 года, правительство запретило военно-техническое сотрудничество с Россией, а затем уже осенью тогдашний Президент Петр Порошенко ввел в действие санкции СНБО под которые попали и клиенты "Мотор Сичи". Таким образом предприятию пришлось искать новые рынки сбыта. Они нашлись именно в Китае, с которым у предприятия уже был определенный опыт сотрудничества.

Однако китайцы в вопросе сотрудничества решили пойти дальше. В феврале 2015 "Мотор Сич" и китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment подписали меморандум, который предусматривал строительство завода авиадвигателей в китайском городе Чунцин, где украинская сторона должна была выступать как проектировщик. При этом сумма инвестиций должна была составлять около 250 млн долларов.

В 2017 году этим сотрудничеством заинтересовались в СБУ. Там выяснили, что после меморандума, в апреле 2016 года, "Мотор Сич" получила кредит в 100 млн долларов от аффилированной с Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment виргинской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited на очень льготных условиях. После чего на протяжении 2016 года пакет акций Богуслаева в 56% был продан ряду оффшорных компаний, которые были связаны с Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. Указанная сделка была проведена без разрешения Антимонопольного комитета, который ранее обратился в СБУ с просьбой заблокировать перерегистрацию права собственности предприятия. Также в материалах суда упоминалось не менее известное предприятие — конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс". В письме говорилось, что "Мотор Сич" является уникальным предприятием, которое владеет технологиями военного назначения и является очень важным для воюющей страны.

В СБУ посчитали, что указанная покупка может привести к подрыву обороноспособности страны и 7 сентября 2017 года Шевченковский районный суд арестовал акции "Мотор Сичи", которые находились на счетах Dragon Capital (как позже выяснили журналисты сам Dragon Capital на этой сделке заработал около 50 млн гривен) и принадлежали компаниям Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама).

Весной 2018 года дело приобрело новый оборот. 1 марта СНБО принял решения "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиадвигателестроения", "О защите интересов Украины в сфере авиадвигателестроения", а уже 6 марта тогдашний Президент Петр Порошенко одобрил эти решения. После этого на предприятии возобновились активные следственные действия и акции "Мотор Сичи" были вновь арестованы.

Президент Skyrizon Ду Тао. Фото: РБК-Украина

После этого китайские инвесторы решили искать союзников в Украине. Они нашли их в лице государственного концерна "Укроборонпром". 27 апреля "Укроборонпром", BXTG и Skyrizon подписали соглашение о сотрудничестве. По условиям договора, госконцерн получал 25% акций "Мотор Сичи", а государство 2,8 млрд гривен в госбюджет. Летом 2019 года "Укроборонпром" и Skyrizon обратились в Антимонопольный комитет с просьбой сконцентрировать соответственно 25% и 50% акций "Мотор Сичи", также был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически в случае позитивного решения АМКУ. По информации СМИ, летом 2019 года китайцы опосредованно уже фактически контролировали около 75% акций предприятия. В АМКУ решался только вопрос покупки этих акций компаниями Skyrizon и Xinwei Technology, а после этого 25% были бы бесплатно переданы Укроборонпрому.

Дядя Сэм

Такое развитие событий очень не понравилось Вашингтону. В августе 2019 года Украину посетил советник Президента США Джон Болтон, который в ходе встречи с уже новым Президентом Владимиром Зеленским, помимо заверения в дружбе и поддержке со стороны США, предостерег Киев от вредного сотрудничества с Китаем, который может украсть у Украины ее военные технологии. А американское издание The Wall Street Journal накануне визита писало, что блокировка сделки по покупке "Мотор Сичи" китайцами и является основной целью визита американского чиновника. По мнению американских СМИ, основной целью китайцев в покупке "Мотор Сичи" являлось получение доступа к украинским военным технологиям. Кроме того, расширение такого сотрудничества могло бы помочь Китаю привлечь украинских специалистов вне запорожского предприятия.

Также интересным приобретением для Китая военные эксперты считают двигатель МС 400, который предназначен для дозвуковых гражданских беспилотных летательных аппаратов. Эти двигатели, по мнению экспертов, могут применяться в качестве двигателей для крылатых ракет, что позволит Китаю модернизировать свою армию. Также через Китай доступ к таким технологиям может получить и Тегеран, который давно безуспешно пытается построить двигатель для собственной ракетной программы.

После визита американского чиновника дело о концентрации затянулось. В ноябре АМКУ 2019 года продлил рассмотрение дела, а глава АМКУ Юрий Терентьев заявил, что в случае такой сделки "Укроборонпром" и вовсе может попасть под американские санкции. Кроме того, помимо концерна, под санкциями могут оказаться также предприятия, которые его финансируют, в том числе и госбанки. В декабре того же года Богуслаев подтвердил, что акционеры "Мотор Сичи" продали свои акции без разрешения АМКУ. Таким образом уже в 2016 году китайские компании владели 75% акций завода.

В августе 2020 года китайские инвесторы сменили ключевого украинского партнера. Вместо Укроборонпрома им стала DCH Group Александра Ярославского, которой был продан пакет в 25%. 4 августа партнеры подали заявку на концентрацию в АМКУ, но уже 7 августа акции "Мотор Сичи" опять были арестованы на этот раз прокуратурой, а уже 31 августа АМКУ отклонил заявку о концентрации.

Национализация

Осенью 2020 года китайские инвесторы инициировали против Украины инвестиционный спор, обвинив Украину в экспроприации инвестиций. Для этого инвесторы наняли ряд международных юридических фирм. Сумма исковых требований составила 3,5 млрд долларов. Сам арбитраж был начат 5 декабря.

Однако уже в январе Ярославского вызвали на допрос в СБУ, а китайские инвесторы попали под украинские санкции. Санкции были введены в отношении компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment (Китай) и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Китай). Они подразумевали блокировку активов, ограничение торговых операций, пресечение вывода капиталов, а также запрет на концентрацию. В ответ китайцы назвали такие меры "варварским грабежом" и опять пригрозили международным арбитражем, в DCH заявили, что санкции — это попытка сорвать собрание акционеров завода, а Богуслаев предложил оставить китайцам хотя бы 35% акций.

В марте суд уже в который раз арестовал имущество "Мотор Сичи", а затем решением СНБО завод был возвращен в госсобственность. Официальный Пекин на происходящее отреагировал весьма дипломатично. Там призвали украинские власти решать проблемы надлежащим путем и защищать законные интересы китайских инвесторов. Укроборонпром тем временем попросил отдать "Мотор Сич" ему.

И хотя история еще не закончена и китайские компании судятся с СНБО в Верховном суде, а экспертная среда говорит о возможности очень жесткой реакции Поднебесной, китайские инвесторы, скорее всего, уже окончательно утратили контроль над заводом. Мировые СМИ уже не первый год говорят о "новой Холодной войне" между Китаем и США и отношения между сверхдержавами и вправду очень прохладны. В отношении вопроса продажи "Мотор Сичи" Китайцам позиция США весьма однозначна и спорить со стратегическим союзником в условиях войны.

Гораздо лучше будет и вправду продать долю акций завода стране-члену НАТО, например Турции, которая также активно развивает свое авиастроение. Или Польше, с которой Украина несколько лет назад планировала совместно строить вертолет. Так или иначе история завода продолжается, и "Мотор Сичи" еще будет что предложить миру.

Delo.ua