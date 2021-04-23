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Судебная реформа: В "Слуге народа" обещают закончить в 2023 году

23 апреля 2021 | 10:51

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") заявил, что судебная реформа в Украине закончиться в 2023 году при Президентстве Владимира Зеленского.


Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Да, я уверен в этом", - так Костин ответил на вопрос, закончат ли судебную реформу при Зеленском.

Он отметил, что главная цель судебной реформы - заложить основу, чтобы в дальнейшем судебная система без тектонических изменений продолжала собственное развитие и улучшение.

"Мы рассчитываем, что судебная реформа закончится в 2023 году", - добавил Костин.

По его словам, "Слуга народа" намерена выполнить ту Стратегию развития правосудия на 2021-2023 годы, которая должна быть утверждена Указом Президента в ближайшее время.



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