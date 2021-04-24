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Илон Маск готов дать $100 млн изобретателю, который поборет глобальное потепление
24 апреля 2021 | 17:44
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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о $100 млн призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.
В частности, предприниматель-миллиардер предложил изобретателям $100 млн призовых денег на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем экономически выгодного выкачивания углекислого газа из атмосферы или океана.
Предполагается, что технология выкачивания углерода может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.
Как отмечается, конкурс продлится 4 года, до Дня Земли 2025 года.
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