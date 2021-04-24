Илон Маск готов дать $100 млн изобретателю, который поборет глобальное потепление

24 апреля 2021 | 17:44

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о $100 млн призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.

"Сейчас у нас только одна планета. Даже если существует 0,1% шанса на катастрофу — зачем рисковать? Я открыт и для увеличения размера приза со временем", — отметил Маск.

В частности, предприниматель-миллиардер предложил изобретателям $100 млн призовых денег на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем экономически выгодного выкачивания углекислого газа из атмосферы или океана.

Предполагается, что технология выкачивания углерода может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.

Как отмечается, конкурс продлится 4 года, до Дня Земли 2025 года.