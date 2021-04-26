Польша решила поддержать Чехов против русских

26 апреля 2021 | 13:14

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил срочно созвать саммит Вишеградской группы — объединения Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Как отмечается, мероприятие должно пройти в онлайн-формате 26 апреля. Связано оно с «российским вопросом» и солидарностью с Чехией из-за ситуации со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.



Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой.